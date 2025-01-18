Ватерполистки клуба «Динамо‑Уралочка» дважды разгромили соперниц из Казахстана

Девушки из Златоуста играючи победили со счетом 23:2 и 31:7

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» одержала две дежурные победы в чемпионате России. Девушки из Златоуста не испытали проблем в двух домашних поединках со сборной из Казахстана. Южноуральские спортсменки разгромили их со счетом 23:2 и 31:7. Наша команда продолжает погоню за лидерами турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Впервые после 8-летнего перерыва в Златоусте за родную команду сыграла Ольга Лупиногина. Одна из самых известных и титулованных южноуральских ватерполисток решила вернуться в «Уралочку». И это стало главным событием для болельщиков из Златоуста, пришедших поболеть за свою любимую команду. Призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы и стала самым результативным игроком первого матча между «Динамо-Уралочкой» и сборной Казахстана, забив в итоге 5 голов.

Сама игра сложилась при тотальном превосходстве ватерполисток из Златоуста. Гостьи из Казахстана не могли оказать сопротивление куда более мастеровитому и серьезному сопернику. В какой-то момент «Динамо-Уралочка» вела в счете 18:0 (!). Лишь в концовке Анастасия Озкая забила-таки два гола престижа. Итоговый счет — 23:2.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

17 января. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — сборная Казахстана — 23:2 (5:0, 4:0, 9:0, 5:2).

«Динамо-Уралочка»: Лупиногина (5), Шарафутдинова (4), Липская (4), Бунакова (3), Лончава (3), Макарова (2), Надина (1), Зубова (1).

Сборная Казахстана: Озкая (2).

Еще более результативным получился поединок команд, состоявшийся на следующий день. В нем снова хозяйки площадки уже с первых минут создали себе комфортный задел в счете, и с каждым периодом он только рос в геометрической прогрессии. На финише он составил разницу аж в 24 гола — 31:7.

На сей раз лидером атак златоустовского клуба выступила Мария Макарова, забившая 8 голов. Но поддержала ее почин все та же Лупиногина, у нее в активе 6 мячей.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

18 января. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — сборная Казахстана — 31:7 (7:1, 10:3, 5:1, 9:2).

«Динамо-Уралочка»: Макарова (8), Лупиногина (6), Липская (5), Зубова (3), Шарафутдинова (3), Забалуева (1), Масленникова (1), Кваснина (1), Бунакова (1), Надина (1).

Сборная Казахстана: Каплун (2), Воронцова (2), Цой (1), Руднева (1), Аносова (1).

«Динамо-Уралочка» оторвалась от занимающей 5-ю строчку в турнирной таблице ханты-мансийской «Югры» и продолжила погоню за лидеров. Девушки из Златоуста лишь на 1 балл отстают от идущего на третьем месте «Кинефа» из Киришей. Выше также нижегородский «Буревестник» и столичный «СКИФ-Восток».

Фото: Дмитрий Гостев, ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».