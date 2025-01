Ватерпольная команда «Уралочка» сыграет в новогоднем турнире в Киришах

Клуб из Златоуста поборется за Кубок губернатора Ленинградской области

Сегодня, 9 января, в городе Кириши стартует Кубок губернатора Ленинградской области по водному поло среди женских команд. На турнире выступят и ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Эти состязания станут для участников проверкой сил перед возобновлением чемпионата России, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

Этот турнир в Ленинградской области будет проводиться второй год подряд. В нынешнем году приглашения сразиться за трофей получили шесть российских команд, среди них и златоустовская «Динамо-Уралочка». Помимо них, выступят на турнире две команды хозяев соревнований, а также «Диана» (Санкт-Петербург), «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Евразия» (Первоуральск). Нашей команде предстоит сыграть пять матчей за четыре дня.

Водное поло. Кубок губернатора Ленинградской области. Расписание матчей с участием команды «Динамо-Уралочка» (время челябинское):

9 января. 17:00. «Динамо-Уралочка» vs «Югра»

10 января. 11:30. «Динамо-Уралочка» vs «Евразия»

10 января. 17:15. «Динамо-Уралочка» vs «Диана»

11 января. 13:45. «Динамо-Уралочка» vs «Кинеф-2»

12 января. 15:00. «Динамо-Уралочка» vs «Кинеф»

Напомним, что в чемпионате России ватерпольная команда из Златоуста занимает на текущий момент четвертое место в турнирной таблице. Возглавляет ее клуб «СКИФ-Восток» из Москвы. Вторая и третья позиции — у «Буревестника» (Нижний Новгород) и «Кинефа» (Кириши) соответственно. Напомним, что «Динамо-Уралочка» является действующим чемпионом страны.