Ватерполистки «Уралочки» поднялись на третье место в чемпионате России

Женская команда из Златоуста впервые в сезоне вошла в группу лидеров турнира

Женская команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста впервые в сезоне вошла в группу лидеров чемпионата России по водному поло. Она поднялась на третье место после двух побед над подмосковным клубом «Штурм-2002» — 24:11 и 22:6. Действующие чемпионки страны вернулись в борьбу за золотые медали, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» в 10-м туре чемпионата России принимали на своей площадке подмосковный «Штурм-2002». Борьбы не получилось, в обоих поединках южноуральская команда одержала уверенные победы.

В первом матче спортсменки из Златоуста выиграли каждый из периодов. Уже к экватору поединка преимущество «Динамо-Уралочки» было солидным — 12:5. К середине третьего периода разрыв в счете составлял уже «+10». В итоге к финальному свистку счет стал 24:11. Самым результативным игроком была признана Дарья Бунакова, в активе которой аж 7 забитых мячей, а Анисы Шарафутдиновой 6 точных попаданий.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины. 10-й тур.

6 декабря. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Штурм-2002» (Московская область) — 24:11 (5:2, 7:3, 5:3, 7:3).

«Динамо-Уралочка»: Дарья Бунакова (7), Аниса Шарафутдинова (6), Полина Попова (3), Надежда Липская (3), Мария Конашенкова (2), Мария Макарова (1), Екатерина Масленникова (1), Дарья Зубова (1).

«Штурм-2002»: Инна Ахмедова (5), Анастасия Воронова (2), Полина Иванова (1), Алина Ахмедова (1), Ольга Меледина (1), Дарья Косолапова (1).

На следующий день состоялся повторный поединок. Он прошел при еще большем доминировании ватерполисток «Динамо-Уралочки». В первых двух периодах они взяли верх — 6:0 и 6:2. Соперницы первый мяч в ворота команды из Златоуста забросили только в середине второго периода.

Тренерский штаб «Динамо-Уралочки» дал возможность поиграть молодым спортсменкам — ближайшему резерву клуба. Те получили больше игрового времени. И не подвели: они не только сохранили победный счет, но и увеличили преимущество. 22:6 — более чем уверенная победа южноуральской команды.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины. 10-й тур.

7 декабря. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Штурм-2002» (Московская область) — 22:6 (6:0, 6:2, 1:2, 9:2).

«Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова (5), Надежда Липская (5), Мария Макарова (3), Дарья Зубова (3), Дарья Бунакова (2), Полина Попова (1), Анастасия Надина (1), Нонна Ланчава (1), Владислава Кваснина (1).

«Штурм-2002»: Инна Ахмедова (3), Ольга Меледина (1), Дарья Косолапова (1), Елизавета Куличихина (1).

Благодаря этой победе наша команда поднялась на третье место в турнирной таблице. Впереди лишь представители столичного клуба «СКИФ-Восток» и нижегородский «Буревестник». Нас ждет удивительная борьба за победу в турнире — пять команд реально претендуют на то, чтобы завоевать золото!

Фото: Дмитрий Гостев, ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).