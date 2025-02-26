Ватерпольная команда «Уралочка» из Златоуста стала лидером чемпионата России

Южноуральские спортсменки впервые в сезоне возглавили турнирную таблицу

Женская команда по водному поло «Динамо-Уралочка» из Златоуста после двух побед над «Спартаком» впервые в сезоне возглавила турнирную таблицу чемпионата России. Помогли ей в этом соперницы из клуба «СКИФ-Восток», потерявшие очки в другом поединке, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Накануне южноуральские спортсменки успешно съездили в Волгоград, где дважды обыграли местный «Спартак» — 18:10 и 16:11. В это же время в Киришах потерпел два поражения лидер чемпионата России «СКИФ-Восток» из Москвы — 9:12 и 5:16. Это позволило команде из Златоуста обойти соперниц в турнирной таблице. После 32 сыгранных матчей «Уралочка» имеет в активе 78 очков, на один балл опережая столичную команду.

Напомним, что «Динамо-Уралочка» является действующим чемпионом России. Спортсменки из Златоуста два года подряд выигрывают титул сильнейшей команды страны. Однако в текущем чемпионате девушки начали свое выступление не лучшим образом — долгое время команда замыкала четверку сильнейших.