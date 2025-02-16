Ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» выиграли два матча у «Югры» в Челябинске

Девушки из Златоуста победили со счетом 19:15 и 10:9

Женская команда по водному поло «Динамо-Уралочка» успешно провела два «выставочных» матча в Челябинске. Девушки из Златоуста оба раза выиграли у ханты-мансийской «Югры». В первом матче подопечные Михаила Накорякова уверенно победили со счетом 19:15, а во втором — едва не потеряли очки, выиграв 10:9. Наша команда сохранила за собой второе место в чемпионате России, продолжив погоню за лидером, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первая игра для ватерполисток из Златоуста стояла особняком. Дело в том, что поддержать спортсменок в бассейн «Строитель» прибыли высокие гости во главе с губернатором Алексеем Текслером. Глава региона появился не один, а в компании со своей супругой Ириной. Рядом с ними заняли места на трибунах и новый министр спорта Челябинской области Владимир Иванов с супругой Натальей.

Проиграть в такой день южноуральская команда не имела права. Наши девушки выиграли у соперниц вполне уверенно — 19:15. Результативный матч выдала Ольга Лупиногина, забившая аж 6 мячей. Проявила снайперские качества и Мария Макарова, на счету которой 5 голов.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины. 14 февраля. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 19:15 (6:2, 4:6, 4:2, 5:5).

«Динамо-Уралочка»: Ольга Лупиногина (6), Мария Макарова (5), Аниса Шарафутдинова (3), Дарья Бунакова (2), Екатерина Масленникова (1), Полина Попова (1), Надежда Липская (1).

«Югра»: Маргарита Пыстина (4), Валерия Сависько (3), Екатерина Романенко (3), Дарья Савченко (2), Анастасия Кошеутова (2), Анастасия Леонова (1).

Повторный поединок, прошедший на следующий день, получился для наших девчат куда сложнее. По всей видимости, спортсменки выплеснули все эмоции днем ранее. Им не хватало эмоций и сил для того, чтобы сломить сопротивление соперниц. Первую половину игры «Динамо-Уралочка» выиграла со счетом 8:4.

Однако «Югра» как-то незаметно переломила ход матча, стала сокращать отставание. Концовка получилась нервной и напряженной. И все же наши девушки сумели сохранить победный счет, выиграв с минимальным счетом — 10:9. В этот раз лидерские качества у «Уралочки» проявила Полина Попова. Капитан команды забила 3 мяча.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины. 15 февраля. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 10:9 (4:2, 4:2, 1:3, 1:2).

«Динамо-Уралочка»: Полина Попова (3), Мария Макарова (2), Аниса Шарафутдинова (2), Ольга Лупиногина (2), Надежда Липская (1).

«Югра»: Дарья Савченко (3), Валерия Сависько (2), Маргарита Пыстина (2), Анастасия Кошеутова (1), Анастасия Леонова (1).

«Динамо-Уралочка» сохранила за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди лишь команда «СКИФ-Восток» из Москвы. Разрыв между ними составляет 5 очков. Позади южноуральского клуба остались нижегородский «Буревестник» и «Кинеф» из Киришей.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).