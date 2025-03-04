Ватерполистки команды «Уралочка» из Златоуста выиграли первенство России

А Полина Дильдина была признана лучшим игроком финальной части турнира

Спортсменки из ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» завоевали золотые медали первенства России среди девушек не старше 15 лет. В финальном турнире они одержали победы во всех поединках, в том числе разгромив в решающем матче сборную Москвы — 27:11. Лучшим игроком турнира была признана Полина Дильдина, сообщает результаты Федерация водного поло России.

Финальный турнир первенства России среди девушек проходил в Златоусте, на родной площадке ватерполисток из «Уралочки». Домашний бассейн помог команде одержать уверенную победу. Спортсменки из Златоуста разгромили всех соперниц, дошли до финала и там без проблем разобрались со сборной Москвы. Итоговый счет 27:11.

Бронзовые медали турнира завоевала команда «Кинеф» из Киришей. Отметим, что четвертое место заняла еще одна команда «Уралочки». Лучшим игроком турнира была признана Полина Дильдина.

Водное поло. Первенство России среди девушек до 15 лет. Итоговое положение команд:

1. «Уралочка» (Златоуст)

2. Сборная Москвы

3. «Кинеф ЛО» (Кириши)

4. «Уралочка-2» (Златоуст)

5. «Дельфин» (Нижний Новгород)

6. Сборная Санкт-Петербурга

7. «Кинеф» (Кириши)

8. «ХМАО-Югра» (Ханты-Мансийск)

Отметим, что успешно выступают в чемпионате России и ватерполистки главной команды Златоуста. Накануне «Динамо-Уралочка» после двух побед возглавила турнирную таблицу чемпионата. Однако вся борьба за чемпионство впереди — уже в конце марта стартует серия плей-офф.