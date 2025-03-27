Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» выиграла регулярный чемпионат России

И теперь в полуфинале начнет борьбу за главный трофей турнира

Женская команда «Динамо-Уралочка» на первом месте завершила свое выступление в регулярном чемпионате России. Сегодня, 27 марта, девушки из Златоуста выиграли у соперниц из клуба «Евразия» со счетом 13:12, почетный трофей им вручила президент команды Ирина Текслер. Теперь южноуральская команда, действующий чемпион России, отправится в поход за новым трофеем, начиная со стадии полуфинала турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

С турнирной точки зрения сегодняшний матч не играл никакого значения. Наша команда досрочно обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате и таким образом могла спокойно себе готовиться к полуфинальной стадии турнира. Но была в этом поединке и другая подоплека.

Во-первых, приятно было завершить «регулярку» на мажорной ноте и выиграть турнир, а вместе с этим и получить Кубок — он полагается победителям «гладкого» чемпионата. Во-вторых, приехала из Челябинска в Златоуст, чтобы поддержать девчонок общественный деятель Ирина Текслер. Верный друг команды, она теперь приехала на матч в новом статусе — президента клуба.

Накануне, 26 марта, «Динамо-Уралочка» пусть и не без проблем, но выиграла у соперниц со счетом 22:16. Игра получилась зрелищной, с акцентом на атаку. Поэтому и результативной. Девушки из Златоуста в этом поединке решили важную задачу — досрочно заняли первое место в регулярном чемпионате.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины. 22 тур.

26 марта. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Евразия» (Первоуральск) — 22:16 (8:5, 6:4, 3:5, 5:2).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (6), Дарья Бунакова (4), Ольга Лупиногина (3), Надежда Липская (3), Аниса Шарафутдинова (3), Анастасия Надина (2), Полина Попова (1).

«Евразия»: Александра Богданова (5), Ксения Кример (3), Эльвина Ситдикова (2), Регина Галимзянова (2), Анастасия Панфилова (1), Наталья Воронцова (1), Юлия Соколова (1), Любовь Исакова (1).

Куда более упорным получился второй поединок. Девушки из Первоуральска навязали борьбу соперницам. Причем, очень уж старалась в их рядах экс-«уралочка» Эльвира Ситдикова (Каримова). Опытная и титулованная спортсменка забила аж 4 гола, став самым результативным игроком матча.

Впрочем, все это было не так важно. Наши девушки победили с минимальным перевесом в счете — 13:12. Они выиграли регулярный чемпионат. И получили Кубок из рук президента клуба Ирины Текслер.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины. 22 тур.

27 марта. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Евразия» (Первоуральск) — 13:12 (5:2, 3:4, 4:4, 1:2).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (2), Аниса Шарафутдинова (2), Полина Попова (2), Ольга Лупиногина (2), Дарья Бунакова (2), Дарья Зубова (1), Надежда Липская (1).

«Евразия»: Эльвина Ситдикова (4), Александра Богданова (4), Анастасия Панфилова (1), Елизавета Мосягина (1), Наталья Воронцова (1), Ксения Кример (1).

Теперь нашим девушкам предстоит подкрепить лидерство в главном сражении — плей-офф. Его они начнут со стадии полуфинала. Соперник пока не известен, но мы — фавориты!

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).