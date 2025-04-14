Ирина Текслер пожелала успехов ватерполисткам «Уралочки» в Кубке России

Президент клуба встретилась со спортсменками перед их отправлением в Санкт‑Петербург

«Сделайте побольше красивых фотографий, желательно победных!» — такими словами напутствовала ватерполисток команды «Динамо-Уралочка» президент клуба Ирина Текслер. Сегодня, 14 апреля, общественный деятель посетила тренировку девушек из Златоуста и пожелала им удачи перед отправлением в Санкт-Петербург на матчи Кубка России, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В челябинском бассейне «Строитель» последние тренировки перед отправлением в Санкт-Петербург проводит основной состав «Динамо-Уралочки». Большая группа спортсменок из Златоуста сейчас находится в Москве и Ленинградской области, где проходит первенство России.

Кубок России среди женских команд стартует в Санкт-Петербурге 18 апреля. В нем примут участие восемь сильнейших клубов страны по итогам регулярного чемпионата Суперлиги. Среди них и девушки из «Динамо-Уралочки». Первым их соперником станет волгоградский «Спартак».

«Финал Кубка России принимает Санкт-Петербург — наша культурная столица страны. Понимаю, что в дни проведения турнира вам не до экскурсий, но хотелось бы пожелать вам совместить приятное с полезным — сделать красивые фотографии и успешно выступить в турнире. Будет здорово, если получится сделать победные фото с трофеем!» — пожелала спортсменкам успехов Ирина Текслер.

Девушки пообещали, что приложат максимум усилий для того, чтобы вернуться домой с победой. У них впереди самая ответственная часть сезона. Помимо Кубка России, в мае им предстоит побороться за титул чемпионок страны.

«Да, чемпионат России стоит особняком, нам будет непросто защитить титул сильнейшей команды страны. Поэтому и Кубок страны рассматриваем как некую репетицию перед этим турниром. Но ставим максимальные задачи — хотим порадовать наших болельщиков победами», — отметила капитан команды «Динамо-Уралочка» Полина Попова.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата Суперлиги команда из Златоуста заняла первое место. Таким образом, она оформила путевку в полуфинал соревнований. На этой стадии она в середине мая сразится с победителем пары «Кинеф» (Кириши) vs «Югра» (Ханты-Мансийск).