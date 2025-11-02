Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» потерпела два поражения от «Евразии»

Девушки из Златоуста впервые уступили соперникам из Первоуральска

Два домашних поражения потерпела команда «Динамо-Уралочка» в Евразийской ватерпольной лиге. Девушки из Златоуста впервые уступили клубу «Евразия» из Первоуральска. В первом матче они проиграли соперницам по пенальти (14:15), во втором — в основное время (8:11). Команда из Свердловской области возглавила турнирную таблицу чемпионата, не потерпев ни одного поражения в 10 играх, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В новом сезоне в женском водном поло, похоже, появился еще один серьезный клуб, который будет претендовать на самые высокие места. Речь идет об амбициозной команде из Первоуральска — «Евразия» здорово стартовала в турнире, выиграв во всех восьми матчах нового сезона.

Не знала поражений перед матчем с соперницами из Свердловской области и «Динамо-Уралочка». Противостояние команд в Златоусте обещало быть жарким и упорным. Так и вышло, хотя завершились оба поединка не в пользу «уралочек».

В первом матче инициатива и перевес в мячах по очереди переходили к соперникам. «Динамо-Уралочка», уступая −2 мяча, смогла повести в счете +3. Казалось, такого преимущества хватит для победы. Но «Евразия» сравняла и даже вышла вперед, и уже нашим пришлось отыгрываться. Итог основного времени ничья 11:11, а в серии пенальти точнее были гости. Общий счет 14:15.

Водное поло. Сезон-2025/2026. Евразийская ватерпольная лига. Женщины.

31 октября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Евразия» (Первоуральск) — 14:15 (4:4, 2:3, 4:2, 1:2, 3:4).

«Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова (5), Мария Макарова (4), Полина Попова (2), Ольга Лупиногина (2), Вера Копцева (1).

«Евразия»: Маргарита Пыстина (4), Анастасия Панфилова (3), Эльвина Ситдикова (3), Дарья Герзанич (3), Дарья Чагочкина (1), Татьяна Толкунова (1).

Не смогли девушки из Златоуста взять реванш у соперниц в повторном матче, прошедшем на следующий день. В этот раз «Динамо-Уралочку» сгубила плохая реализация голевых моментов. И опять допустили два игровых отрезка, в которых соперник отрывался в счете. Один раз удалось отыграться, второй — уже нет.

В итоге 8:11 — не в нашу пользу. Наша команда потерпела первые поражения в чемпионате. А еще впервые в своей истории уступила «Евразии».

Водное поло. Сезон-2025/2026. Евразийская ватерпольная лига. Женщины.

1 ноября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Евразия» (Первоуральск) — 8:11 (2:2, 3:4, 1:1, 2:4).

«Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова (2), Ольга Лупиногина (2), Полина Попова (2), Мария Макарова (1), Надежда Липская (1).

«Евразия»: Маргарита Пыстина (4), Анастасия Панфилова (3), Эльвина Ситдикова (2), Наталья Воронцова (1), Татьяна Толкунова (1).

В следующем туре «Динамо-Уралочку» ждет еще один принципиальный и серьезный соперник — действующий чемпион России! Игры с «Кинефом» пройдут в Киришах 7 и 8 ноября.

Фото: Дмитрий Гостев (ВК «Динамо-Уралочка» Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).