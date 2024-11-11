Ватерпольная команда «Динамо‑Уралочка» двумя победами поздравила себя с 39‑летием

Девушки из Златоуста уверенно выиграли у волгоградского «Спартака» — 19:11 и 16:9

Две уверенные победы одержали ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста в чемпионате России. Южноуральские спортсменки выиграли два поединка у волгоградского «Спартака» — 19:11 и 16:9. Эти победы стали для них и болельщиков клуба хорошим подарком на 39-летие, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже в первом матче со «Спартаком» южноуральская команда подтвердила, что разница в классе между играми очевидна. Девушки из Златоуста не дали соперницам и шанса. Особенно мощно «Динамо-Уралочка» провела третий отрезок матча, который выиграла со счетом 7:3. В итоге к финальной сирене наши девчата победили с разницей в 8 мячей — 19:11. Лучшим игроком матча была признана Аниса Шарафутдинова, забившая 6 голов.

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9 ноября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Спартак» (Волгоград) — 19:11 (5:3, 4:4, 7:3, 3:1).

«Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова (6), Полина Попова (4), Надежда Липская (3), Дарья Бунакова (2), Мария Макарова (2), Екатерина Масленникова (1), Дарья Зубова (1).

«Спартак»: Анастасия Федотова (4), Полина Кириленко (3), Дарья Герзанич (1), Татьяна Метревели (1), Наталия Бронникова (1), Александра Липина (1).

Не менее уверенную, пусть и не такую результативную, победу одержала наша команда и на следующий день. Причем ее она добилась в день своего 39-летия! Ватерполистки «Динамо-Уралочки» поздравили себя, тренерский штаб и болельщиков уверенной победой. Вновь, как и днем ранее, самой результативной в составе команды из Златоуста стала Аниса Шарафутдинова. В этот раз она записала на свой счет 4 заброшенных мяча.

10 ноября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Спартак» (Волгоград) — 16:9 (4:1, 4:4, 4:2, 4:2).

«Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова (4), Дарья Зубова (3), Надежда Липская (2), Дарья Бунакова (2), Мария Макарова (2), Екатерина Масленникова (1), Мария Конашенкова (1), Нонна Ланчава (1).

«Спартак»: Татьяна Метревели (4), Анастасия Федотова (2), Наталия Бронникова (1), Полина Кириленко (1), Александра Липина (1).

Эти две победы не помогли «Динамо-Уралочке» улучшить свое турнирное положение. В других матчах также выиграли основные соперницы команды из Златоуста. Наша команда после 12 сыгранных матчей занимает пока лишь 5-ю строчку в таблице, уступая клубам «СКИФ-Восток», «Югра», «Буревестник» и «Кинеф». Напомним, что «Динамо-Уралочка» является действующим чемпионом России.