Экс-ватерполистки «Уралочки» отобрали очки у команды из Златоуста в чемпионате России

Южноуральская команда обменялась победами с клубом «Евразия» из Первоуральска

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста понесла незапланированные потери очков в чемпионате России. Подопечные Михаила Накорякова неожиданно проиграли матч клубу «Евразия» в Первоуральске. В составе дебютанта чемпионата России важную роль в победе сыграли экс-ватерполистки «Уралочки», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Клуб из Первоуральска дебютировал в чемпионате России в этом сезоне. И в целом, выступает в элитном дивизионе достойно: «Евразия» на текущий момент занимает 7-е место из 11 участвующих в чемпионате команд. Основу клуба составляют игроки, которые начинали свою карьеру в златоустовской «Уралочки». В «Евразии» таких набралось аж 8 спортсменок — Эльвина Ситдикова, Регина Галимзянова, Любовь Исакова, Анастасия Панфилова, Александра Богданова, Юлия Соколова, Елизавета Мосягина, Наталья Воронцова.

Во многом благодаря их усилиям «Евразия» и одержала неожиданную домашнюю победу над «Динамо-Уралочкой» в очередном туре чемпионата России. Игра получилась очень нервной и упорной. Основное время не выявило победителя, исход матча решался в серии пенальти. Серию бросков лучше исполнили хозяйки, итоговый счет — 16:15.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

13 декабря. «Евразия» (Первоуральск) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 16:15 (1:3, 5:3, 2:2, 4:4, 4:3 — пен.).

«Евразия»: Кример (4), Воронцова (3), Чагочкина (3), Панфилова (1), Ситдикова (1), Соколова (1), Галимзянова (1), Исакова (1), Богданова (1).

«Динамо-Уралочка»: Макарова (6), Бунакова (3), Шарафутдинова (2), Зубова (2), Попова (1), Липская (1).

Зато в повторном матче южноуральская команда не позволила соперницам закрепить успех. Наши девушки сделали правильные выводы из поражения. Первую половину матча «Динамо-Уралочка» выиграла со счетом 10:4. В какой-то момент разрыв в счете достигал 10 мячей. И лишь в четвертом периоде команда из Златоуста позволила «Евразии» немного сократить отставание.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

14 декабря. «Евразия» (Первоуральск) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 12:19 (1:4, 3:6, 4:7, 4:2).

«Евразия»: Кример (3), Богданова (3), Панфилова (2), Галимзянова (2), Ситдикова (1), Чагочкина (1).

«Динамо-Уралочка»: Макарова (5), Шарафутдинова (4), Зубова (3), Попова (2), Бунакова (2), Липская (1), Надина (1), Масленникова (1).

В двух матчах самой результативной у златоустовской команды была Мария Макарова. В первом из них она забросила 6 мячей, во втором — 5. Таким образом, она еще больше упрочила свое лидерство в гонке бомбардиров чемпионата России. После 20 сыгранных матчей в ее активе уже 73 гола. Кстати, на втором месте идет еще одна «уралочка» Аниса Шарафутдинова — 63 гола.

«Динамо-Уралочка» опустилась на одну строчку в турнирной таблице и занимает теперь 4-е место. Выше только «СКИФ-Восток» (Москва), «Буревестник» (Нижний Новгород) и «Кинеф» (Кириши). Но дышит в спину и ханты-мансийская «Югра». Любителей водного поло ждет острая борьба за победу и медали чемпионата России!

Фото: Дмитрий Гостев, ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).