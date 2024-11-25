Ватерполистки «Динамо-Уралочки» дважды выиграли у питерской «Дианы» в чемпионате России

Команда из Златоуста поднялась на пятую строчку в турнирной таблице

Две важные победы одержала ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» в чемпионате России. Девушки из Златоуста в родных стенах выиграли у «Дианы» из Санкт-Петербурга — 15:9 и 17:10. Благодаря этим победам южноуральская команда поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Итоговый счет двух матчей не должен вводить в заблуждение. Соперницы из Санкт-Петербурга оказали достойное сопротивление действующим чемпионкам страны. Особенно в первом поединке. Наша команда начала его неудачно, уступив в первом периоде. Да и после второго отрезка матча счет был лишь 4:3 в нашу пользу.

Лишь после большого перерыва команда из Златоуста поднажала и затем уверенно довела поединок до победы. Лидером атак «Динамо-Уралочки» стала Мария Макарова, записавшая на свой счет пять голов.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины

22 ноября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Диана» (Санкт-Петебург) — 15:9 (2:3, 2:0, 9:3, 2:3)

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (5), Дарья Бунакова (3), Екатерина Масленникова (2), Аниса Шарафутдинова (2), Анастасия Максимова (1), Полина Попова (1), Нонна Ланчава (1).

«Диана»: Анна Исакова (3), Ульяна Мерш (3), Мария Донских (1), Ольга Троцкая (1), Анастасия Кузнецова (1).

Повторный матч, состоявшийся на следующий день, был уже не таким упорным. В нем хозяйки бассейна сразу обозначили свое преимущество. При этом наши девушки здорово сыграли в атаке. В итоге — 10:4 к экватору поединка. Растерять такой разрыв в счете они не могли. Как результат — более чем уверенная победа со счетом 17:10.

23 ноября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Диана» (Санкт-Петербург) — 17:10 (6:2, 4:2, 4:2, 3:4)

«Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова (3), Дарья Зубова (3), Дарья Бунакова (3), Мария Макарова (2), Полина Попова (2), Екатерина Масленникова (1), Анастасия Надина (1), Нонна Ланчава (1), Надежда Липская (1).

«Диана»: Мария Донских (4), Любовь Кошма (1), Ольга Троцкая (1), Анастасия Кузнецова (1), Анна Исакова (1), Ульяна Мерш (1), Полина Поручикова (1).





«Хорошие получились матчи, результативные. И противостоял нашей команде достойный соперник. Понравилось то, как сыграли лидеры нашей команды. Прибавляет и молодежь, она растет в мастерстве, получает нужную игровую практику», — подвел итог двум поединкам гендиректор ЖВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

Благодаря этим победам команда из Златоуста обошла питерский коллектив в турнирной таблице. Теперь «Динамо-Уралочка» занимает пятую строчку. Напомним, что наши девушки являются действующими чемпионками страны.