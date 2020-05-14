Ватерпольная «Динамо-Уралочка» стала серебряным призёром чемпионата России

Команда из Златоуста завоевала медали по итогам досрочного завершения сезона.

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Златоустовская «Динамо-Уралочка» стала серебряным призёром чемпионата России по водному поло. Награду южноуральская команда получила после того, как ватерпольная Федерация приняла решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.



«Результаты, с которыми команды остались на момент прекращения чемпионата стали финальными, так что занимавший второе место в таблице златоустовский клуб „Динамо-Уралочка“ в итоге завоевал серебряные медали. Чемпионом страны признан „Кинеф-Сургутнефтегаз“ из Киришей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Также Федерация водного поло России приняла решение завершить юниорские и молодёжные чемпионаты. Там составы «Уралочки» выиграли первенства России сразу в трех возрастных категориях — до 15, до 17 и до 19 лет.

Отметим, что златоустовские ватерполистки успешно выступали не только во внутреннем первенстве, но и в клубных Еврокубках. Пандемия коронавируса остановила этот турнир на стадии полуфинала. Также, несколько ватерполисток «Динамо-Уралочки» добились права играть на Олимпиаде в Токио в составе сборной, но ее перенесли на 2021 год.

Пандемия коронавируса остановила проведение множества спортивных мероприятий. Ряд из них решили досрочно завершить сезон, другие же должны возобновиться в ближайшее время. Отметим, что на прошедших выходных при пустых трибунах был проведён турнир UFC 249, а уже в субботу, 16 мая, должен возобновиться футбольный чемпионат Германии.