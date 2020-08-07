«Динамо-Уралочку» с 35-летним юбилеем поздравил Алексей Текслер

В подарок команда получила современный автобус, а главный тренер был представлен к награде.

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Алексей Текслер поздравил ватерпольную команду «Динамо-Уралочка» из Златоуста с 35-летием. Глава региона сделал это во время визита клуба в областное правительство. Губернатор отметил, что сейчас команда находится в самом расцвете сил, и выразил надежду, что тенденция сохранится на протяжении последующих лет.



«Очень важно, что к этому рубежу для „Уралочки“ практически не осталось спортивных трофеев, которые бы не завоевали ее воспитанники. Это медали Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, призы еврокубков, золото национальных первенств. Радует, что это по-настоящему наша, южноуральская команда, в составе которой выступают исключительно собственные воспитанники. Это большое достижение тренерского состава»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что в чемпионате и первенстве России 2019 — 2020 «Динамо-Уралочка» заняла второе место и стала обладательницей серебряных наград. Кроме того, к награде был представлен главный тренер Михаил Накоряков.

«Бессменный главный тренер команды, заслуженный тренер России Михаил Накоряков был награжден знаком отличия за заслуги перед Челябинской областью»,— добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В год юбилея «Динамо-Уралочка» получила новый, современный автобус для передвижения. Он укомплектован всем необходимым оборудованием.