Ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки» шьют многоразовые маски

Каждый на самоизоляции проводит время по-разному.

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Шла вторая неделя обязательной самоизоляции. Медицинских масок в аптеках нет очень давно. И многие начали их шить самостоятельно.

Ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки» также стараются не унывать и с пользой проводить время во время карантина. Из дома выходить нельзя, поэтому в ход идут домашние тренировки, а затем и пошив масок для себя и родных, чем и делятся спортсменки в социальных сетях.

«Пока все девочки с моей команды будут заниматься спортом или любым своим хобби, я решила пойти в ту сферу, в которой у меня ничего не получается», — рассказала Полина Попова, спортсменка «Динамо-Уралочки».

Напомним, что весь мир приостановил все спортивные соревнования из-за распространения коронавируса и ушел на вынужденную самоизоляцию.

На данный момент в России зарегистрировано 7 тысяч 497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 464 человека смогли выздороветь, но 58 скончались.

Режим вынужденной самоизоляции в Челябинской области будет действовать минимум до 19 апреля. В регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусом: 8-800-201-41-88.