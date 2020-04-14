«Втор-Ком» начал производить материалы для средств индивидуальной защиты

На это была направлена часть производственных мощностей.

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Челябинское предприятие «Втор-Ком» часть производства отвело под изготовление материала для средств индивидуальной защиты. Пресс-служба предприятия сообщила, что часть мощностей направлено на создание нетканых геотекстильных материалов, из которых можно будет изготовить медицинские маски, бахилы и халаты.

«Производство нетканых материалов функционирует ежедневно, с 1 по 30 апреля. Менеджеры компании продолжают принимать заказы и производить отгрузки в дистанционном режиме, по согласованному графику», — отмечают в пресс-службе АО «Втор-Ком».

Во время нерабочих дней предприятие функционирует в штатном режиме.