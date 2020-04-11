Памятник при жизни: мраморные таблички и бюсты живым людям стали появляться в Златоусте

Например, мраморная табличка Олегу Климову висит уже около четырёх лет.

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В Златоусте Челябинской области стали появляться мраморные плиты живым людям. Например, на одном из домов на улице Карла Маркса висит портрет Олега Климова, заместителя Губернатора Челябинской области и министра общественного безопасности. Причём висит уже несколько лет. Многие думали — посмертно, а оказалось — чтобы молодёжь знала о таком успешном и талантливом человеке.

«Ветераны хотели, чтобы жители города и особенно дети знали, что в нашем городе есть нормальные, достойные люди, которые награждены большими правительственными наградами. Эта тема возникла, и мы её сделали»,— рассказывает член общественного совета по патриотическому воспитанию города Златоуста Сергей Зяблов.

Но не только мраморная доска с изображением Олега Климова есть в городе. На территории одной из школ находится бюст заслуженного мастера спорта по шахматам Советского Союза Анатолия Карпова. Тоже, кстати говоря, живого и здорового. Его также установили активисты военно-патриотического общества.

Но как сами достойные люди относятся к таким «памятникам»? Какое мнение на этот счёт имеет известный челябинский краевед Юрий Латышев? И кому ещё в городе установлены прижизненные «памятники»? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать уже сегодня, 11 апреля, в программе «Итоги недели» в 21:30 на ОТВ.