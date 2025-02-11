Ватерполистки «Уралочки» из Златоуста сыграют два матча Суперлиги в Челябинске

Важнейшие поединки в чемпионате России пройдут в бассейне «Строитель»

Женская команда по водному поло «Динамо-Уралочка» ближайшие два матча проведет в Челябинске. Спортсменки из Златоуста на финише регулярного чемпионата России в бассейне «Строитель» примут «Югру» из Ханты-Мансийска. Эти поединки могут стать ключевыми в распределении мест между командами перед стартом плей-офф, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

«Ватерпольный клуб „Уралочка“ — гордость и достояние всего Южного Урала! Поэтому мы с радостью проводим ближайшие две игры команды в Челябинске. Наши матчи смогут посмотреть больше зрителей, а значит, „Уралочка“ обретет новых друзей и болельщиков!» — сообщают в штабе команды из Златоуста.

Игры чемпионата России пройдут в бассейне «Строитель» 14 и 15 февраля. Начало матчей в 19:00 и 16:45 соответственно. Напомним, что накануне наша команда одержала две важнейшие победы, выиграв в гостях у принципиального соперника в Киришах. Благодаря этим результатам подопечные Михаила Накорякова поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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