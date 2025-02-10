Ватерполистки «Динамо‑Уралочки» дважды с минимальным счетом выиграли у «Кинефа»

Команда из Златоуста впервые в сезоне поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата России

Двойную победу над принципиальным соперником одержали ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Подопечные Михаила Накорякова с минимальным счетом обыграли «Кинеф» в Киришах — 11:10 и 9:8. Благодаря этим победам южноуральская команда впервые в сезоне поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. И теперь готовится сыграть два домашних поединка с «Югрой» в челябинском бассейне «Строитель», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В женском водном поло России нет более жаркого противостояния, чем «Кинеф» vs «Уралочка». На протяжении нескольких десятков лет эти команды спорят за победу в чемпионате России. И хотя в последние два-три сезона значительно подтянулись к лидерам соперники, игры между командами из Киришей и Златоуста стоят особняком.

Два матча в Ленинградской области, прошедшие в минувшие выходные, получились как под копирку — равная игра с равными шансами на успех. В первом поединке сильнее оказались ватерполистки южноуральской команды. Им удалось успешно провести третий период, который стал ключевым. В заключительном отрезке матча подопечные Михаила Накорякова сумели сохранить победный счет и одержать победу с минимальным перевесом — 11:10.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

7 февраля. «Кинеф» (Кириши) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 10:11 (3:2, 2:2, 3:5, 2:2).

«Кинеф»: Полина Косых (3), Ксения Шигина (3), Анастасия Симанович (1), Анастасия Ногинова (1), Ксения Евдокушина (1), Анастасия Нежинская (1).

«Динамо-Уралочка»: Ольга Лупиногина (3), Дарья Бунакова (3), Мария Макарова (2), Полина Попова (1), Надежда Липская (1), Дарья Зубова (1).

Не менее драматичным и упорным получился повторный поединок между командами, состоявшийся на следующий день. В нем также «уралочки» с первых минут захватили инициативу, повели в счете. Успешно девчата сыграли во втором периоде, в котором ушли в небольшой отрыв. И в этот раз им удалось достичь желаемого результата — 9:8 в нашу пользу.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

8 февраля. «Кинеф» (Кириши) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 8:9 (3:3, 1:4, 3:1, 1:1).

«Кинеф»: Анастасия Нежинская (3), Екатерина Прокофьева (2), Анастасия Ногинова (1), Ксения Евдокушина (1), Полина Косых (1).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (3), Надежда Липская (2), Аниса Шарафутдинова (1), Полина Попова (1), Ольга Лупиногина (1), Дарья Бунакова (1).

Благодаря этим победам «Динамо-Уралочка» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Она обошла не только «Кинеф», но и нижегородский «Буревестник», потерявший очки в матчах с лидером турнира «СКИФ-Восток». Впереди у девушек из Златоуста два поединка в челябинском бассейне «Строитель»: 14 и 15 февраля южноуральская команда сыграет с ханты-мансийской «Югрой».

Фото: пресс-служба ВК «Кинеф» (Кириши).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).