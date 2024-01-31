Ватерполистки «Уралочки» одержали две победы в чемпионате Суперлиги

Команда из Златоуста выиграла оба матча у нижегородского «Буревестника»

Женская команда по водному поло «Динамо-Уралочка» уверенно выиграла два домашних поединка в чемпионате Суперлиги у нижегородского «Буревестника». Подопечные Михаила Накорякова выиграли поединки со счетом 17:11 и 17:12. Команда из Златоуста сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В первой игре наши спортсменки практически решили исход матча уже в начале встречи, когда добились преимущества в 5 мячей. А далее вполне спокойно довели дело до победы со счетом 17:11. Лучшими были Белла Маркоч (5 голов) и Елизавета Заплатина (4 мяча).

Второй матч с «Буревестником» прошел по другому сценарию, нежели накануне, но результат в итоге практически такой же. На этот раз ватерполистки «Динамо-Уралочки» выиграли со счетом 17-12.

В этом поединке гости хорошо стартовали и даже вели в счете, но их запала хватило только на две четверти. Мощный рывок 7:2 «Уралочки» в третьем периоде — и все встало на свои места. В заключительной четверти преимущество нашей команды увеличилось еще на два мяча. Вновь результативная победа и 100-процентный результат в этом туре. Белла Маркоч записала на свой бомбардирский счет сразу 9 голов!

Наша команда по-прежнему сохраняет второе место в таблице чемпионата. Лидер турнира «Кинеф» из Киришей опережает «Динамо-Уралочку» на 6 очков. В следующем туре Суперлиги команда из Златоуста сыграет 2 и 3 февраля с идущей на третьем месте в Суперлиге «Югрой» из Ханты-Мансийска.