Ватерполистки «Динамо-Уралочки» сыграли 11 матчей на сборах в Сербии

Они провели товарищеские игры с мужскими и женскими командами

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» завершил десятидневный сбор в Сербии, в ходе которого сыграл 11 товарищеских матчей с мужскими и женскими сербскими командами. Эти игры должны помочь коллективу из Златоуста лучше подготовиться к матчам чемпионата российской Суперлиги, в котором южноуральская команда занимает на текущий момент второе место, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В Сербию отправился экспериментальный состав «Динамо-Уралочки», составленный из игроков первой и второй команд. Лидеры златоустовской команды в эти же дни в составе сборной России проводили сборы в Китае, где сыграли несколько товарищеских матчей с местной сборной.

Не теряли времени даром «уралочки» и в Сербии. За 10 дней они успели сыграть 11 контрольных игр с женскими и юношескими местными командами. Девушки получили соревновательную практику и опыт, который должен им помочь в матчах чемпионата России.

«Сбор получился очень плодотворным: провели много матчей, теоретических занятий, работали над психологией девчат. Наши ватерполистки получили максимум игровой практики, прогресс заметен очевидный. Что-то новое увидели для себя и наши тренеры, особенно из тактики мужского водного поло. По итогам сбора видно желание ватерполисток как можно более эффективно использовать этот опыт в чемпионате России», — считает гендиректор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

Очередной тур в чемпионате России по водному поло среди женских команд стартует завтра, 18 января, в подмосковной Рузе. «Динамо-Уралочке» предстоит сыграть три поединка. Ее соперниками станут «Кинеф-2» Кириши (18 января), «Штурм-2002» Московская область (19 января), «Диана» Санкт-Петербург (20 января).