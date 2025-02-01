Ватерполистки «Уралочки» дважды победили у лидера чемпионата России

Команда из Златоуста выиграла домашние поединки у столичного клуба «СКИФ-Восток» — 13:12 и 13:11

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» одержала две важнейшие победы в чемпионате России над лидером турнира! Спортсменки из Златоуста на домашней площадке выиграли у клуба «СКИФ-Восток» — 13:12 и 13:11. В обоих случаях получились равные и непростые матчи для обеих команд, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с лидером чемпионата вызвала огромный интерес в Златоусте, в Центре водных видов спорта «Уралочка» был аншлаг. К радости болельщиков, команда хозяев выиграла оба матча, но в большей степени порадовали даже не результаты, а игра спортсменок из Златоуста.

Апогеем первого матча стал заключительный период, который соперники начали при счете 8:8. Исход матча решился в самой концовке. За полторы минуты до финальной сирены хозяйки сравняли счет, а затем в непростой ситуации красивейший бросок «парашютом» исполнила Аниса Шарафутдинова. Мяч залетел за «шиворот» голкиперу столичного клуба — 13:12 за 12 секунд до финальной сирены.

Ватерполистки «СКИФ-Восток» были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но спортсменки из Златоуста четко сыграли в обороне, нейтрализовав финальную атаку соперника.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

31 января. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «СКИФ-Восток» (Москва) — 13:12 (3:3, 5:3, 0:2, 5:4).

«Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова (3), Полина Попова (2), Мария Макарова (2), Ольга Лупиногина (2), Надежда Липская (2), Дарья Бунакова (1), Дарья Зубова (1).

«СКИФ-Восток»: Алина Савина (3), Мария Борисова (3), Софья Тимохина (2), Алена Сержантова (2), Марина Казанина (1), Вероника Вахитова (1).

Не менее упорным получился и повторный поединок команд, состоявшийся на следующий день. Однако сюжет игры получился несколько иным. Столичный клуб здорово провел первый поединок повел в счете 4:2. А затем наша команда перехватила инициативу, провела несколько результативных атак и счет уже 9:5 в пользу «Динамо-Уралочки».

Ватерполистки «СКИФ-Востока» активизировались в заключительном периоде, сократили отставание в счете. И все же последнее слово вновь осталось за девушками из Златоуста. Подопечные Михаила Накорякова одержали две важнейшие победы над лидером чемпионата!





Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

1 февраля. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «СКИФ-Восток» (Москва) — 13:11 (2:3, 6:2, 3:2, 2:4).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (4), Дарья Бунакова (3), Полина Попова (2), Надежда Липская (2), Аниса Шарафутдинова (1), Ольга Лупиногина (1).

«СКИФ-Восток»: Марина Казанина (3), Мария Борисова (2), Вероника Вахитова (2), Ариадна Андреева (2), Алена Сержантова (2).

Напомним, что «Динамо-Уралочка» является действующим чемпионом России. В текущем чемпионате она идет на 4-й позиции, уступая 4-5 очков лидерам турнира — «Буревестнику» (Нижний Новгород), «СКИФ-Восток» (Москва) и «Кинеф» (Кириши).