Российские ватерполистки взяли верх над сборной Греции

В этом помогли и южноуральские спортсменки.

Сегодня, 24 июля, во время игры на чемпионате мира в Южной Корее по водному поло российские спортсменки выиграли матч у сборной Греции с разгромным счетом 13:4. Таким образом, наши соотечественницы продолжат участие в чемпионате мира.

По три мяча в ворота соперниц забросили южноуральские спортсменки, ведущие игроки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» Мария Берснева и Эльвина Каримова. Ворота сборной России защищала Евгения Головина, голкипер «Динамо-Уралочка».

«После четвертьфинального матча мы очень расстроились, но, несмотря ни на что, сегодня у нас была задача выходить на игру и побеждать. Хотели показать всем, что в прошлом матче у команды была не самая лучшая игра. В любом случае мы будем биться до конца», – рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Эльвина Каримова, заслуженный мастер спорта.

Напомним, что женская сборная России по водному поло выбыла из борьбы за призовые награды чемпионата мира, уступив в четвертьфинале сборной Австралии со счетом 7:9. В пятницу, 26-го июля, наши соотечественницы сразятся со сборной Италии за пятую строчку в итоговом протоколе турнира.