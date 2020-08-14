Алексей Текслер решит судьбу чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске

Глава региона должен подписать постановление о проведении или отмене соревнований.

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Проведение чемпионата России по лёгкой атлетике в Челябинске зависит от решения областного правительства. Распоряжение, которое позволит мероприятию состоятся, либо же наложит на него запрет, должен подписать губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сайту «Первый областной» заявили в пресс-службе министерства спорта региона.



«Мы ждем согласия со стороны Губернатора. В ближайшее время он должен подписать/не подписать Распоряжение»,— рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин.

На данный момент неизвестно, когда именно будет подписано распоряжение. Напомним, ранее в целесообразности проведения чемпионата засомневался Роспотребнадзор. Сейчас же ведомство дало добро. Отметим, что если состязания сильнейших легкоатлетов страны и состоятся в Челябинске, то это произойдёт при пустых трибунах.

Напомним, чемпионат России по лёгкой атлетики был перенесён на Южный Урал из Москвы. По календарю всероссийской федерации форум должен пройти с 8 по 11 сентября. Ранее на смену места проведения отреагировала чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которую смутила средняя температура на Южном Урале в начале сентября. За последние 10 лет она держалась в районе 10 — 15 градусов. Спортсменка с иронией выразила надежду, что президиум ВФЛА тоже примет участие.