Российские ватерполистки добыли поездку на олимпиаду в Токио

Они вышли в полуфинал чемпионата Европы.

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Женская сборная России по водному поло смогла завоевать путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом стало известно после выхода сборной Испании в финал чемпионата Европы, который в данный момент проходит в Будапеште.

Ранее россиянки, две из которых представительницы златоустовской «Динамо-Уралочки» — Эльвина Каримова и Мария Берснева — сыграли в полуфинале с представительницами Нидерландов. Они смогли их одолеть с минимальным преимуществом — 11:10, тем самым, вырвав путёвку в финал.

Изначально, путёвку на Игры должен был получить победитель чемпионата Европы. Но Испания уже ранее прошла на Олимпиаду как финалист чемпионата мира, поэтому лицензию автоматически получил обладатель второго места, которым и стала сборная России.

Отметим, что наши соотечественницы впервые с 2010 года поспорят за континентальное «золото». За всю историю проведения чемпионатов Старого света ватерполистки 3 раза становились обладательницами золотых наград, два раза — серебряных и три — бронзовых.

Финал чемпионата Европы между сборными России и Испании пройдёт 25 января.