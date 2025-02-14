В Челябинске ватерполистки из «Динамо-Уралочки» обыграли «Югру» из Ханты-Мансийска

Алексей Текслер пожелал команде дальнейших побед на чемпионате

Сегодня, 14 февраля, в Челябинске открылся 16-й тур чемпионата России по водному поло среди женщин. Ватерполистки из «Динамо-Уралочки» обыграли «Югру» из Ханты-Мансийска, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Наши девушки набрали 19 очков против 15 у соперниц. Матч чемпионата России среди женщин в этом сезоне Челябинск принял впервые. Его посетил губернатор Челябинской области вместе с супругой Ириной Текслер.

«Молодцы, успехов вам завтра! Нужно всегда стремиться быть лучше, вы подтянулись за последнее время, так держать! На самом деле сегодня хороший счет, видно результат работы, видно, что вы настоящая команда. Завтра желаю победы. Успехов!» — напутствовал команду Алексей Текслер.

16-й тур чемпионата России по водному поло среди женщин проходит в бассейне «Строитель». В настоящее время «Динамо-Уралочка» находится на 2-м месте турнирной таблицы чемпионата.

Женская ватерпольная команда из Златоуста проведет два решающих матча чемпионата. Соперником уральских спортсменок станет команда «Югра». Завтра, 15 февраля, игра стартует в 16:45.