Ватерполистки «Динамо‑Уралочки» стартуют во втором этапе чемпионата России

Команда из Златоуста начинает турнир с домашних матчей против «СКИФ‑Восток»

В чемпионате России по водному поло среди женских команд завтра, 8 декабря, стартует второй этап соревнований. В нем борьбу за медали поведут шесть клубов, в том числе и златоустовская команда «Динамо-Уралочка». Подопечные Михаила Накорякова проведут два домашних поединка с московским «СКИФ-Восток», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

После 9 сыгранных туров на первом этапе соревнований определилась шестерка сильнейших команд, которая поведет борьбу за медали на следующих стадиях турнира. Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» занимает вторую позицию. В активе команды из Златоуста 7 побед при 2 поражениях. Действующие чемпионки страны ранее уступили «Кинефу» из Киришей и «СКИФ-Восток». Помимо этих команд, в топ-6 вошли также «Югра» (Ханты-Мансийск), «Спартак» (Волгоград) и «Буревестник» (Нижний Новгород).

На втором этапе всем командам предстоит сыграть круговой турнир, в котором предстоит сыграть по два матча с каждым соперником — дома и в гостях. В первых двух поединках «Динамо-Уралочка» сыграет с московским «СКИФ-Восток».

«Противостояние этих центров водного поло страны насчитывает несколько десятилетий, и практически все их очные встречи проходят в упорной и тяжелой борьбе. Наставники команд Михаил Накоряков и Сергей Маркоч — коллеги по тренерскому штабу сборной России и соперники в клубном чемпионате», — напоминает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Динамо-Уралочка» становилась сильнее столичного коллектива в чемпионате страны. В нынешнем турнире команды уже встречались друг с другом. Команда «СКИФ-Восток» выиграла поединок.

Матчи «Динамо-Уралочка» vs «СКИФ-Восток» пройдут в златоустовском СОЦ «Уралочка». 8 декабря начало встречи в 18:00 часов, 9 декабря — в 15:00.

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