Ватерполистки из Златоуста сыграют в суперфинале Мировой лиги

Три южноуральских спортсменки отправились в Афины

Женская ватерпольная сборная России отправилась в Афины на суперфинал Мировой лиги. В состав национальной команды вошли три спортсменки златоустовской команды «Динамо-Уралочка» — Евгения Головина, Мария Берснева, Эльвина Каримова. Список игроков опубликован на сайте федерации водного поло России.

Турнир с участием восьми сильнейших команд водного поло пройдет с 14 по 19 июня на арене Olympic Aquatic Center. Соревнования станут последним официальным стартом перед Олимпиадой в Токио. На суперфинале за главную команду страны выступят пятнадцать спортсменок, представляющих пять российских клубов. Российские ватерполистки в группе «А» сыграют с командами Канады (14 июня), Венгрии (15 июня) и Японии (16 июня).

В зависимости от занятого места в своем квартете, в четверг вечером российский коллектив встретится в четвертьфинале соревнований с одной из команд группы B.