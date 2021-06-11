В Челябинске на фестивале граффити разрисуют серую стену у ТРК «Родник»

В мероприятии примут участие больше 15 художников

С 12 по 14 июня в Челябинске пройдет граффити-фестиваль «Битва стилей». Больше 15 челябинских художников в субботу начнут украшать яркими рисунками 200-метровую стену у торгового комплекса «Родник» со стороны Мелькомбината. Мероприятие согласовано с управлением архитектуры города.



Как сообщил организатор фестиваля Тимур Абдуллаев, каждый райтер будет работать над рисунком в своем авторском стиле. Объединит граффити-фон с использованием элементов геометрии.

«Я часто проезжаю мимо „Родника“ и давно присмотрел эту стену. В этом году удалось найти спонсоров, и поэтому мы организуем граффити-фестиваль. Каждый художник нарисует то, что захочет. Единственное пожелание от главного архитектора Павла Крутолапова — создать фон с элементами геометрии, например в стиле работ Малевича и Кандинского»,

— рассказал организатор фестиваля Тимур Абдуллаев.





Для всех желающих проведут мастер-классы по граффити: специально для новичков Тимур подготовил отдельную стенку.

«Но все-таки главная цель нашего фестиваля — развивать авторский стиль у челябинских райтеров и дать хулиганам возможность украсить город на легальной стене, а не торопиться и рисовать где попало и лишь бы как, потому что в любой момент к тебе подойдут органы правопорядка», — пояснил Тимур.

Напомним, что граффити-фестиваль «Битва стилей» в прошлые годы проходил на парковке у ТРК «Горки» в рамках фестиваля «Энергия улиц».