Челябинск встретит четвертьфинал Уральской лиги КВН

По итогам игр будут определены полуфиналисты сезона-2021

В Челябинске 14 и 15 июня в ДК железнодорожников состоятся четвертьфиналы Центральной уральской лиги. В играх примут участие и южноуральские команды.

Всего в четвертьфиналах выступят девять команд. На сцену выйдут кавээнщики из Оренбурга, Орска, Омска, Томска и, конечно, Челябинска. Им предстоит сыграть два конкурса: «Приветствие» и «Музыкальный фристайл» на тему «Вперед к вершинам!».

Среди челябинских команд — участники телевизионных лиг КВН «Евразия»: команда 22 июня выступит на четвертьфинале премьер-лиги КВН. Также выступит челябинская команда «Олег» — четвертьфиналист Международной лиги МС КВН. В игре примут участие сборная УралГУФК — чемпион «Открытой Уралки — 2020» и «Аттракцион» — сборная опытных кавээнщиков из команд, успешно игравших в челябинских лигах КВН.

Многие команды-участницы уже готовятся к выступлению в городе. Организует игры челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области и администрации города.