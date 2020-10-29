Ватерполистки «Динамо-Уралочки» стали участниками проекта «Урок с чемпионом»

Спортсменки показали детям несколько упражнений.

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Спортсменки из Златоуста записали для школьников видеоурок. Ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» стали участницами проекта «Урок с чемпионом». Он стартовал в Златоусте в сентябре. В рамках проекта ватерполистки показывают детям различные упражнения на все группы мышц, а у школьников появляется возможность познакомиться со спортсменками онлайн.



«Нужно, чтобы Златоуст знал своих спортсменов, своих героев, которые защищают честь города по всему миру»,— отметила капитан ВК «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова.

Изначально, как отмечают авторы проекта, его планировали провести очно, но в планы организаторов вмешалась эпидобстановка. Для уроков, которых уже прошло более десяти, используют платформу Zoom. Всего в «Уроке с чемпионом» участвует около 200 человек. В роли «учителей» уже выступили Эльвина Каримова, Евгения Головина, Мария Берснева, Елизавета Заплатина и Екатерина Зеленцова. Они проводили короткие тренировки и ответили на вопросы школьников.

«Вопросы были абсолютно из разных сфер. О личной жизни, наших интересах, чем увлекаемся, что кушаем. Очень разные. Нам было интересно на них отвечать»,— поделилась игрок ВК «Динамо-Уралочка» Мария Берснева.

Добавим, что спортсменки из Златоуста регулярно принимают участие в различных активностях. Так, ватерполистки поздравили жителей Челябинска с присвоением городу звания «Город трудовой доблести» и зачитали стихотворение собственного сочинения. Добавим, в этом году команда отпраздновала 35-летний юбилей.