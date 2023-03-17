Ватерполистки «Динамо-Уралочки» одержали победу над «Кинефом» в чемпионате России

Игрок златоустовской команды Белла Маркоч установила снайперский рекорд

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста одержал важнейшую победу в чемпионате России над принципиальным соперником. Подопечные Михаила Накорякова выиграли у «Кинефа-Сургутнефтегаза» из Киришей (15:12), а лучший бомбардир клуба Белла Маркоч установила рекорд результативности в чемпионатах страны — на ее счету после вчерашнего матча уже 104 гола, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

На туре в Златоусте два суперклуба показали качественный и зрелищный поединок. В первые минуты матча активней играли действующие чемпионки страны. В стартовом периоде они завладели преимуществом, вели в счете в два мяча. Тренерский штаб «Динамо-Уралочки» вовремя сделал корректировки в действиях команды, произвел нужные замены, и игра у хозяек стабилизировалась. Второй период южноуральские девчата выиграли «всухую» — 3:0.

«Кинеф» не сдавался, отвечал результативными атаками. И все же «Динамо-Уралочка» своего не упустила. Итоговый счет — 15:12. Команда из Златоуста укрепила лидерство в чемпионате России и практически гарантировала себе первое место перед стартом плей-офф.

Игрок «Динамо-Уралочки» Белла Маркоч установила в прошедшем матче рекорд чемпионатов России, преодолев рубеж в 100 забитых мячей. В общей сложности у нее теперь 104 гола. Если учесть, что чемпионат еще не завершен, — рекорд еще не раз будет обновляться.

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«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) — 15:12 (2:4, 3:0, 5:4, 5:4)

«Индивидуальная статистика и рекорды результативности — это хорошо, но главное, что выигрывает команда. Сколько всего забью в чемпионате — тоже не важно. Постараюсь побольше, чтобы продолжать побеждать вместе с командой», — отметила после игры Белла Маркоч.

Сегодня, 17 марта, ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» сыграет с «Дианой» из Санкт-Петербурга.