Ватерполистки «Динамо-Уралочки» стартуют в «Финале четырех» чемпионата России

Команда из Златоуста намерена вернуть себе чемпионский титул

Сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде стартует «Финал четырех» чемпионата России по водному поло среди женских команд. В решающий раунд соревнований пробился и клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Южноуральские ватерполистки претендуют на то, чтобы спустя 20 лет вернуть себе титул чемпионок России, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» заслужил того, чтобы считаться фаворитом предстоящего «Финала четырех». Девушки из Златоуста очень мощно провели регулярный чемпионат, набрали 50 очков и с солидным отрывом от ближайшего конкурента заняли первое место. Однако в скоротечном турнире с участием четырех лучших команд «регулярки» возможны любые сюрпризы и неожиданности. Шанс завоевать трофей сохраняют в равной степени все участники «Финала четырех».

Водное поло. Чемпионат России среди женских команд. «Финал четырех». Нижний Новгород, 12—13 мая 2023 года. Расписание матчей (время — уральское):

12 мая, полуфиналы

Полуфинал 1. 19:00. «Кинеф» Кириши — «Буревестник» (Нижний Новгород)

Полуфинал 2. 21:00. «Динамо-Уралочка» Златоуст — «СКИФ-Восток» (Москва)

13 мая, финалы

Матч за 3-е место. 15:00.

Матч за 1-е место. 16:30.

Формула «Финала четырех» — полуфинальные игры, затем матчи за бронзу и золото. Первое испытание для «Уралочки» уже 12 мая, полуфинал с московским «СКИФом». В другом полуфинале сразятся действующие чемпионки страны — «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей и нижегородский «Буревестник».