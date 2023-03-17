Клюшку брось, возьми мячи: какие перспективы у южноуральских команд в сезоне-2022/2023

Рассказываем, какие клубы Челябинской области претендуют на высокие места в своих чемпионатах

Два хоккейных челябинских клуба («Трактор» и «Челмет») завершили свое выступление в сезоне-2022/2023, третий («Белые Медведи») — на грани вылета. Зато в других видах спорта большинство команд Челябинской области радуют своей игрой и результатами. «Челбаскет» и «Динамо-Уралочка» являются фаворитами в борьбе за чемпионство, ФК «Челябинск» шагает к очередному пьедесталу, а волейболистки из «Динамо-Метар» на пути к историческому для себя достижению. Рассказываем о текущем положении дел в командах и их перспективах в борьбе за медали чемпионата России.

Баскетбол

После того, как в минувшем сезоне ушли на повышение БК «Тамбов» и «Русичи», а магнитогорский «Металлург» принял решение сменить вектор своего развития (расторжение контрактов с иногородними игроками, ставка на доморощенных воспитанников) стало ясно — в Высшей лиге серьезных соперников у «Челбаскета», по сути, не осталось. Точнее, они как бы и есть, но давайте честно: они не чета челябинскому клубу с его большими амбициями. Очевидно, что «Челбаскету» в третьей по рангу лиге чемпионата страны стало тесновато.

Но стартовал чемпионат и оказалось, что у самого челябинского клуба есть очевидные проблемы в игре. Обновленному составу команды и тренерскому штабу понадобилось немало времени на то, чтобы найти свою игру. По ходу почти всего первого раунда чемпионата «победная стая» вынуждена была догонять лидеров — БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп). К счастью, под занавес турнира челябинцы набрали ход, обошли соперников на финишной прямой, а на втором этапе — укрепили лидерство.

Впереди — плей-офф, который и расставит всех по своим местам. В штабе «Челбаскета» перед началом сезона поставили перед командой задачу завоевать медали. Но очевидно, что «стелили солому» на случай непредвиденных обстоятельств. Конечно, мяч круглый — возможны сюрпризы. Но с трудом верится, что «Челбаскет» упустит свое. Он — явный фаворит в борьбе за чемпионство. И как по мне, любой другой результат кроме первого места, можно будет расценивать как неудачу.

Пожалуй, нет смысла в очередной раз напоминать о том, какие изменения произошли в клубе в период межсезонья. В Магнитогорске «потуже затянули поясы», расстались с лидерами команды, привлекли молодежь из МГТУ им. Носова. Глядя на эти перетурбации, можно было придти к выводу, что чемпион Высшей лиги сезона-2021/2022 заметно сдаст свои позиции. Так в общем-то и произошло, но «Металлург» в новом сезоне преподнес приятный сюрприз. Оказалось, что молодая команда вкупе с несколькими старожилами реально может показывать красивую игру, который приносит вполне себе неплохой результат.

Да, поначалу дела шли ни шатко ни валко. Тренерскому штабу во главе с Алексеем Мироновым пришлось изрядно попотеть, чтобы найти лучшие сочетания, донести до игроков свои мысли. Но уже к середине турнира стало ясно, что у команды есть потенциал и желание бороться за призовую тройку уже в этом сезоне. Регулярный чемпионат «Металлург» завершил в четверке сильнейших. И в плей-офф способен преподнести еще не один сюрприз.

Уже сам факт того, что в Челябинске возродили женский профессиональный баскетбол — несомненная победа. Поэтому и требовать от «Славянки» в дебютном для себя сезоне каких-то высоких результатов, наивно. Молодой команде, средний возраст которой едва дотягивает до 22 лет (и то благодаря двум опытным игрокам — Ирине Александровой и Вере Благоразумовой), необходимо время на то, чтобы сыграться, освоиться в новой для себя лиге.

Челябинская команда проводит неоднозначный сезон. В ряде матчей показывает очень даже неплохой уровень игры, но выступает слишком уж нестабильно. Спишем это на молодость и нехватку опыта. В конце концов, ей удалось решить для себя задачу-минимум — получить соревновательную практику и закрепиться в профессиональной лиге. В плей-офф она выходит «железно», а там хоть и может «пошуметь» и сотворить сенсацию, но сделать это будет непросто.

Волейбол

Женская волейбольная команда здесь и сейчас — главный возмутитель спокойствия в командных видах спорта Челябинской области. «Динамо-Метар» проводит отличный сезон, входит в четверку сильнейших команд страны. И это после того, как на протяжении многих лет челябинский клуб «полировал» дно турнирной таблицы.

С приходом на должность гендиректора Виталия Носова у челябинского клуба появилась стабильность. Правильные управленческие решения, господдержка, работа на трансферном рынке и доверие тренерскому штабу во главе с Александром Кошкиным — вот основные факторы, которые позволили челябинской команде сделать качественный шаг в своем развитии.

До финиша регулярного чемпионата всем командам осталось провести по 3 матча. «Динамо-Метар» гарантировал себе место в плей-офф и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице. Причем, в спину дышат конкуренты (у «Ленинградки» и «Протона» тоже 15 побед, но на 1 и 2 очка меньше соответственно). Удержать позицию челябинкам будет непросто — впереди сложные поединки против московского «Динамо» (в гостях), казанского «Динамо-Ак Барс» (дома) и игра с неуступчивой «Тулицей» (в гостях).

Очевидно, что часом икс для южноуральской команды станут игры на выбывание. При этом для того, чтобы пройти первый раунд плей-офф желательно занимать 4-е место, чтобы иметь преимущество своей площадки. Соперником «Динамо-Метара» скорее всего станет «Ленинградка» или «Протон» — равные по классу команды. Если подопечные Александра Кошкина сумеют выйти в полуфинал — это будет несомненным успехом. А там на кураже и эйфории девочки могут прыгнуть и выше головы. Не лишним будет напомнить, что никогда ранее женская челябинская волейбольная команда не становилась призером чемпионатов страны.

Мужской волейбольный клуб из Челябинска, напротив, сдал позиции в сравнении с прошлым годом. И этому есть простое объяснение — в сезоне-2021/2022 ключевую роль в команде играли 4 арендованных игрока из Новосибирска. Роман Мурашко, Илья Казаченков, Слави Костадинов и Денис Голубев вернулись обратно, а в штабе «Динамо» найти им адекватную замену не смогли.

В текущем чемпионате «динамовцы» явно уступали в классе лидерам Восточной конференции — «Локомотиву-Изумруд» (Екатеринбург) и ВК «Тюмень». В финальном раунде с сильнейшими представителями «Запада» им уже сложно наверстать упущенное (очки, набранные на первом этапе турнира учитываются). Поэтому уже можно с уверенностью сказать, что команда останется без «Финала четырех» и возможности добиться повышения в классе.

Впрочем, учитывая потери в межсезонье, это логичный финал сложного для «Динамо» сезона. Следует сделать выводы, наиграть и по возможности укрепить состав. А затем с новыми силами предпринять еще одну попытку побороться за чемпионство и повышения в классе.

Волейбольная «Магнитка» никогда звезд с неба не хватала. Поэтому и спрос с нее небольшой. Но в этом сезоне парни приятно удивляют своей игрой. Им удалось войти в четверку сильнейших на «Востоке» (в прошлом сезоне сделать это не получилось) и выйти в финальный этап в борьбе за 1-6-е места.

Турнирные расклады в финальной «пульке» таковы, что магнитогорцы уже не смогут (как и челябинцы) выйти в плей-офф. Но есть шанс занять высокое 5-е место. Вряд ли перед началом чемпионата в штабе клуба могли рассчитывать на такой хороший для себя результат.

Водное поло

В отличие от волейболисток, девушки из ватерпольной команды Златоуста уже много раз завоевывали медали чемпионатов страны. С момента своего основания (а клубу уже аж 37 лет) «Уралочка» на стабильно высоком уровне выступает в элите женского водного поло. И регулярно финиширует в числе призеров национального чемпионата. Вот только золотые медали обходят команду в последние годы стороной.

В течение 20 лет подряд победителем чемпионата страны становится «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей. В прошлом году она завоевала титул, лишь по пенальти обыграв «Динамо-Уралочку» в Златоусте. Но в этот раз южноуральский клуб имеет хорошие шансы взять реванш и вернуть себе титул сильнейшей команды страны.

В текущем чемпионате команда уверенно лидирует, выиграла и три очных поединка у принципиальных соперников из Ленинградской области. Совсем скоро стартует «Финал четырех». И у «Динамо-Уралочки» есть прекрасная возможность завоевать золото чемпионата страны.

Гандбол

Скорее с позитивной стороны можно оценить и выступление в текущем сезоне гандболистов «Динамо-Сунгуля». Команда сохранила себе прописку в элите чемпионата России, выдала несколько ярких матчей, продолжает биться за место в плей-офф. С другой стороны, клуб значительно сильней не стал. Хотя при объединении команд Челябинска и Снежинска нас убеждали в обратном. И пока продолжает оставаться в центре внимания лишь для жителей закрытого города.

В регулярном чемпионате «Динамо-Сунгуль» сейчас идет на 9-м месте. Для выхода в плей-офф нужно попадать в восьмерку сильнейших, а это «-3» очка от астраханского «Динамо». Теоретически южноуральцы еще могут пробиться в плей-офф, но сделать это будет непросто. Им осталось провести три непростых матча: «СГАУ-Саратов» (дома), «Пермскими Медведями» (в гостях) и «Зенитом» (дома).

Впрочем, в штабе «Динамо-Сунгуля» сейчас работают на перспективу. По нашей информации, в скором времени команда вернется в Челябинск и будет выступать на «РМК-Арене» под новым названием.

Футбол

На стабильно высоком уровне выступают в третьем эшелоне чемпионата России и футболисты «Челябинска». В текущем сезоне во Второй лиге подопечные Виктора Булатова занимают 3-е место в турнирной таблице. Но вряд ли это может быть поводом для радости у поклонников клуба — команда приучила болельщиков к тому, что бьется за самые высокие места. Тем более, что ФК «Тюмень» и пермский «Амкар» создали небольшой отрыв от преследователей (в 5-7 очков), сократить который челябинцам будет не так-то просто.

Совсем скоро, 2 апреля, команды возобновят турнир после зимней паузы. Им останется провести по 5 игр, после которого на втором этапе коллективы будут разбиты на две шестерки. Первая поведет борьбу в двухкруговом турнире за 1-6-е места, вторая — за 7-12-е. Вот там и будет решаться судьба чемпионства и медалей.

Достойно выступает в той же лиге и миасское «Торпедо». Команда начала чемпионат ни шатко ни валко, но иногда взрывалась и выдавала отличные матчи. Чего стоит гостевая победа (2:1) над лидером турнира ФК «Тюмень» и умопомрачительным голом Дениса Замятина с центра поля! Но как же миасскому коллективу не хватает стабильности! Именно неровная игра стала причиной того, что команда не входит в группу лидеров турнира.

Впрочем, ближе к зиме «черно-белые» разыгрались — одержали две яркие победы над «Динамо» из Барнаула (3:2) и новотроицкой «Ностой» (3:0), благодаря которым поднялись на 6-е место в турнирной таблице. Теперь им нужно максимально собранно сыграть в оставшихся 5 играх на первом этапе, чтобы на втором бороться с лучшими коллективами зоны в турнире за 1-6-е места. Но о медалях Миассу думать, конечно же, рано — команде со скромным бюджетом сложно тягаться со старожилами лиги.

Фото — пресс-службы клубов Челябинской области

Инфографика — Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)