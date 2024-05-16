Василий Кошечкин назначен тренером вратарей хоккейного клуба «Металлург»

Легендарный голкипер возвращается в магнитогорскую команду

Известный в прошлом голкипер олимпийский чемпион Василий Кошечкин заключил контракт с магнитогорским «Металлургом». Сегодня, 16 мая, руководство магнитогорского клуба объявило о том, что он будет отвечать в команде за работу с вратарями. Будучи игроком «Металлурга», Василий Кошечкин дважды становился обладателем Кубка Гагарина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Василий Кошечкин сыграл в КХЛ 15 сезонов и 765 матчей — 555 из них в „Металлурге“. В регулярных чемпионатах КХЛ Василий Владимирович отыграл за нашу команду 428 игр, 49 из которых на „ноль“, и одержал 216 побед. Помимо этого, в активе Василия Кошечкина 11 голевых передач и 23 победы в буллитных сериях», — сообщает статистику хоккеиста пресс-служба ХК «Металлург».

Отметим, что с «Металлургом» Василий Кошечкин выиграл все основные награды КХЛ: два Кубка Гагарина и чемпионата России, две серебряные медали чемпионата страны, а еще дважды признавался лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина.

В составе сборной России Кошечкин становился олимпийским чемпионом 2018 года. В его послужном списке также победа на чемпионате мира 2009 года.