Василий Демченко подписал контракт с «Монреалем»

Бывший голкипер «Трактора» и «Металлурга» продолжит карьеру в Северной Америке.



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Голкипер Василий Демченко переезжает в Северную Америку. Бывший игрок «Трактора» и «Металлурга» подписал контракт с командой НХЛ «Монреаль Канэдиэнс». Клуб и хоккеист подписали двухсторонние соглашение на один год. По договору Василий Демченко получит 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч если будет играть в фарм-клубе «Монреаля» сообщает официальный сайт канадской команды.



Свой переход прокомментировал сам Василий Демченко. По его словам, мысли об отъезде в Северную Америку назревали давно, как и варианты продолжения карьеры. Выбор пал на «Монреаль» поскольку представители команды приезжали в Магнитогорск во время прошлого сезона. Также Василий Демченко подчеркнул, что готов завоевать местов основе через АХЛ.

«Вообще у нас шел разговор на протяжении всего сезона. Мы общались, я узнал все расклады. И вот тогда после беседы у меня и родилось это решение. Посмотрим, что будет. Возможно, я начну с АХЛ. Надо пробиваться и думать не о Прайсе, а о своей игре. Я не очень часто, но иногда смотрел, как выступает „Монреаль“. Конечно, знаю, кто такой Кэри Прайс. И в этом канадском городе я бывал неоднократно», — цитирует Василия Демченко официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне 26-летний голкипер защищал цвета «Трактора» и «Металлурга». За магнитогорцев Василий Демченко провёл 14 матчей, одержал 2 победы, пропуская в среднем 2,71 шайбы и отражая 90,6% бросков.