Василий Демченко: «Представители клуба сказали, что возможен переход в ECHL»

Голкипер заявил, что готов пробиваться в НХЛ через нижние лиги.

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Голкипер Василий Демченко, подписавший на прошлой неделе контракт с командой НХЛ «Монреаль Канэдиэнс», рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона. По словам хоккеиста, он готов играть не только в НХЛ и АХЛ, но и в лигах уровня ниже.



«Когда мы обсуждали вопрос с представителями клуба, то мне сказали, что возможен даже переход в ECHL. Понятно, что все будет зависеть от меня, но я ко всему готов»,— цитирует Василия Демченко «Спорт-Экспресс».

Также голкипер заявил, что его не пугает языковой барьер, который может возникнуть в новой стране. Прокомментировал игрок и свою новую зарплату. Напомним, по соглашению с «Монреалем» Василий Демченко может получить 700 тысяч долларов за сезон в НХЛ и 70 — за сезон в АХЛ. Сам голкипер отметил, что понижение дохода его не пугает.

«Я в России заработал, так что если мне будет не хватать, то не буду ощущать этого. Впрочем, у меня нет потребностей швыряться деньгами направо и налево», — отметил Василий Демченко.

Напомним, Василий Демченко является воспитанником «Трактора». Всю свою карьеру вратарь провёл в двух южноуральских командах, кроме Челябинска он также играл в магнитогорском «Металлурге», куда перешёл по ходу прошлого сезона. В 14 играх за «Магнитку» вратарь одержал 2 победы, при коэффициенте надёжности 2,71 и 90,6% отражённых бросков.