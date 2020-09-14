Василий Демченко заявил, что Петерис Скудра не бросал в него бутылку

Слухи голкипер опроверг в программе «Свободный лёд».

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Бывший главный тренер «Трактора» Петерис Скудра не бросал бутылкой в экс-голкипера «чёрно-белых» Василия Демченко. Вратарь отметил, что такое могло показаться человеку, стоящему возле скамейки запасных, во время одной из домашних игр прошлого сезона. Об этом Василий Демченко заявил в программе «Свободный лёд» на ОТВ.



«Ничего не было. Как я понял, это показалось человеку, стоящему между скамейками с наушниками и микрофоном. Он сказал, что Петерис Скудра кинул бутылку в меня. После, кто-то кому-то написал и понеслось. Мне рассказали именно так, что всю эту историю запустил он»,— рассказал Василий Демченко.

Напомним, Петерис Скудра возглавлял «Трактор» с мая по ноябрь 2019 года. Позднее латвийского специалиста заменил Владимир Юрзинов. Сезон 2019 — 2020 стал последним на текущий момент для Василия Демченко в форме «Трактора».

В декабре прошлого года голкипера выставили на драфт отказов, после чего он подписал контракт с «Металлургом», где выступал до марта 2020 года. О том, как именно Василий Демченко узнал о драфте отказов и когда ему впервые позвонили из Магнитогорска, вратарь также рассказал в программе «Свободный лёд». Передача выйдет в эфир в понедельник, 14 сентября, в 19:45, на ОТВ.