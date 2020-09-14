«Все электронные пропуска заблокировали»: Василий Демченко рассказал, как уходил из «Трактора»

Голкипер поведал, как состоялся его переход в «Металлург».

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Бывший вратарь «Трактора» и «Металлурга», а ныне игрок системы команды НХЛ «Монреаль Канэдиенс» Василий Демченко поделился подробностями своего ухода из состава «чёрно-белых» и подписания контракта с магнитогорской командой. По словам голкипера, впервые представители «сталеваров» связались с ним ещё осенью, задолго до смены Петериса Скудры на Владимира Юрзинова.



«Я был спросонья, время завтрака, был не готов в тот момент ничего конкретного ответить. Для меня данная ситуация была шоком. Первый раз мне кто-то звонит и предлагает куда-то перейти»,— поделился Василий Демченко.

Василий Демченко рассказал, что первым о выставлении на драфт отказов ему рассказал агент. Он же попросил вратаря не приезжать на утреннюю тренировку, но игрок всё равно отправился на занятия с командой, но не смог попасть внутрь арены.⠀

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«Все мои электронные пропуска были заблокированы. Я постоял подождал — тишина. Как выяснилось позже, меня на тренировке уже не ждали, без моего ведома собрали форму в баул. Я получил баул, который мне пришлось вернуть назад!»— сказал вратарь.

Полную версию интервью с Василием Демченко смотрите в программе «Свободный лёд». Выпуск выйдет сегодня, 14 сентября, в 19:45 на ОТВ.

Напомним, Василий Демченко — воспитанник «Трактора». До прошлого сезона голкипер ни разу не менял клуб, однако в прошлом сезоне он был выставлен на драфт отказов, а затем перешёл в «Металлург». В свою очередь из Магнитогорска в Челябинск переехал другой вратарь, Станислав Галимов. В межсезонье Василий Демченко подписал контракт с «Монреаль Канэдиенс». По признанию самого вратаря, он готов пробиваться в основу через все клубы системы, если это потребуется.⠀