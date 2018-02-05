/ Борис Дубровский назвал отказ пригласить Фаткулину на Игры вакханалией

Глава региона верил в успех южноуральской конькобежки в Пхенчхане.

Отсутствием приглашения на Олимпийские игры для Ольги Фаткулиной огорчен губернатор Челябинской области. Борис Дубровский объяснил, что решение Арбитражного суда было справедливым, и такой же справедливости все ждали от Международного олимпийского комитета. Теперь спортсменка вынуждена пропустить соревнование.

Вакханалия и политизация спорта продолжаются. Это решение, которое полностью игнорирует предыдущие выводы спортивного арбитражного суда, находится вне логики, вне морали и за гранью понимания. Убежден, что истина рано или поздно восторжествует, мы по-прежнему будем поддерживать своих спортсменов, и будем приветствовать положительное решение по проведению альтернативных Игр в России. — высказал свое мнение Борис Дубровский.

Напомним, в 2017 году Международный олимпийский комитет решил пожизненно отстранить некоторых российских спортсменов от Олимпийских игр. Причиной назвали прием допинга во время соревнований. В числе отстраненных оказалась южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина. Спустя несколько месяцев Спортивный арбитражный суд сообщил, что конькобежка и еще 27 спортсменов «чисты», а потому могут участвовать в Играх. Российский олимпийский комитет направил запрос в МОК, чтобы получить приглашение на игры в Пхенчхане для 13 спортсменов и 2 тренеров. Прошение было отклонено.