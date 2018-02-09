/ Ольге Фаткулиной и еще 46 российским олимпийцам отказано в участии в Играх

Спортивный арбитражный суд вынес окончательное решение.

47 спортсменам из России отказано в участии в Олимпийских Играх в 2018 году. Среди них оказалось несколько южноуральцев, в том числе конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеисты национальной сборной. Спортивный арбитражный суд признал законным решение Комиссии Международного олимпийского комитета об отстранении. Об этом сообщается на сайте суда.

Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и вносит ясность для всех спортсменов. — заявили в Международном олимпийском комитете.

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics — IOC MEDIA (@iocmedia) 9 февраля 2018 г.

Напомним, в 2017 году Международный олимпийский комитет решил пожизненно отстранить некоторых российских спортсменов от Олимпийских игр. Причиной назвали прием допинга во время соревнований. В числе отстраненных оказалась южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина. Спустя несколько месяцев Спортивный арбитражный суд сообщил, что конькобежка и еще 27 спортсменов «чисты», а потому могут участвовать в Играх. Российский олимпийский комитет направил запрос в МОК, чтобы получить приглашение на игры в Пхенчхане для 13 спортсменов и 2 тренеров. Прошение было отклонено.

