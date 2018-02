/ Ольге Фаткулиной и еще 46 российским олимпийцам отказано в участии в Играх

47 спортсменам из России отказано в участии в Олимпийских Играх в 2018 году. Среди них оказалось несколько южноуральцев, в том числе конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеисты национальной сборной. Спортивный арбитражный суд признал законным решение Комиссии Международного олимпийского комитета об отстранении. Об этом сообщается на сайте суда.

Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и вносит ясность для всех спортсменов. — заявили в Международном олимпийском комитете.

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics