В Златоусте завершается подготовка к финалу Кубка России по биатлону

С 7 по 9 марта на стадионе имени С. Ишмуратовой развернется битва лучших биатлонистов страны

В этот уик-энд на стадионе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте будет жарко: там пройдет финал Кубка мира по биатлону, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Биатлонисты выявят сильнейшего в спринте (7 марта, женщины и мужчины), гонке преследования (8 марта, женщины и мужчины) и в масс-старте (9 марта, женщины и мужчины).

Голосом состязаний станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он уже прибыл на Южный Урал.

Зрителей, помимо состязаний, ждет насыщенная развлекательная программа, включающая в себя специальные зоны активностей, торговые точки с сувенирной продукцией и обогреваемые зоны отдыха.

Организаторы предусмотрели удобные способы добраться до места проведения соревнований.

Специальные бесплатные автобусы из Златоуста (от ТРК «Агат» и 5-го микрорайона) будут курсировать каждые 30 минут с 9:00 до 17:30.

Также будет работать мультимодальный маршрут Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс: удобный электропоезд из Челябинска (отправление в 6:04) с гидом-экскурсоводом, а затем автобус до комплекса и обратно. Возможен выезд из Златоуста в 18:42 или 20:20.

Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области, организаторами выступают Союз биатлонистов России, Фонд поддержки спорта, Федерация биатлона Челябинской области.

Корреспонденты ИА «Первое областное» в эти дни будут работать в Златоусте, поэтому обещаем нашим читателям самые горячие новости из первых рук.