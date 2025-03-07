Даниил Серохвостов выиграл спринтерскую гонку на Кубке России в Златоусте

Но уступил лишь 1 балл Кириллу Бажину, который выиграл общий зачет в этой дисциплине

Сегодня, 7 марта, в Златоусте завершился первый день финала Кубка России по биатлону в Златоусте. Мужскую спринтерскую гонку выиграл Даниил Серохвостов. Но это не помогло ему выиграть общий зачет турнира в этой дисциплине. Он лишь один балл уступил Кириллу Бажину, который и завоевал малый кубок, а вместе с ним и премию в 250 тысяч рублей от организаторов соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В отличие от женской спринтерской гонки (а здесь 5—6 ведущих спортсменок, в том числе лидер общего зачета Кубка России Наталья Шевченко, на старт не вышли из-за простуды), мужчины вышли в боевом составе. А им было за что сражаться: как в зачете спринта, так и общей табели о рангах Кубка России у них была плотная борьба.

В спринтерской гонке лидирующую позицию занимал Александр Бектуганов из ЯНАО, в общем зачете в трех гонках большие шансы на победу имели Эдуард Латыпов (409 очков) и Антон Бабиков (406 очков). Два биатлониста из Башкортостана в очной борьбе решали, кто из них достоин завоевать большой кубок, который достанется победителю общего зачета Кубка России. Для этого обоим очень важно было хорошо стартовать именно в спринтерской гонке, на основе которой формируется хорошая позиция и гандикап в пасьюте.

Описывать все события гонки мы не будем, знатоки и любители биатлона могут прочесть репортажи на тематических сайтах. Кроме того, зрители и болельщики могли внимательно следить за ходом гонки с трибуны или в интернете. Да, был классный старт Александра Логинова, которого сгубила стрельба на огневых рубежах, хороший ход под дистанции Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова... Мужская спринтерская гонка вообще получилась богатой на события.

Для вас, наших читателей, куда важнее и интереснее то, что сказал губернатор Алексей Текслер в прямом эфире комментатору Дмитрию Губерниеву. Тот поинтересовался у главы региона перспективами развития биатлона на Южном Урале и спросил, почему местные спортсмены пока не могут составить конкуренцию лидерам сборной России.

«Биатлонный комплекс в Златоусте у нас только сейчас начинает работать на полную мощь после реконструкции. В прошлом году провели здесь Всероссийскую зимнюю спартакиаду, теперь вот Кубок России. Интерес к биатлону в регионе сейчас огромный! Есть у нас и группа перспективных ребят, но их время придет позже, им нужно окрепнуть. Приглашаем мы в регион ведущих экспертов — тренеров, сервисменов... Я не сомневаюсь, что спустя некоторое время наши земляки составят конкуренцию признанным лидерам биатлона страны — ХМАО, Тюменской и Свердловской областей и других регионов», — отметил Алексей Текслер.

В мужской спринтерской гонке стартовали пять биатлонистов Челябинской области — Роман Варенников, Евгений Жданов, Владислав Вечканов, Денис Аккужин и Илья Шлапак. Никто из них не был близок даже к топ‑30, но их время (или их последователей) придет позже.

Биатлон. Альфа Банк Кубок России. Мужчины, спринтерская гонка:

1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область)

2. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика)

3. Иван Колотов (Пермский край)

Есть и еще один нюанс... Сегодня, 7 марта, в рабочий будничный день, по данным организаторов, соревнования в Златоусте посетили 6427 зрителей. Люди на работе, но что может их остановить, если на Южный Урал прибыли звезды российского спорта?! Что будет в следующие два дня, 8 и 9 марта, в выходные дни? Мы боимся даже представить...

Завтра, 8 марта, в Златоусте лучшие биатлонисты страны разыграют еще два комплекта наград на финале Кубке России. Им предстоит выступить в гонках преследования.

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