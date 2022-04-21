«Даже если я уйду, „Уралочка“ будет жить долго и счастливо» — тренер Михаил Накоряков

Основатель женского водного поло на Южном Урале передаст бразды правления клуба своим детям

Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста начинает возвращать себе былые традиции. В нынешнем сезоне ей удалось дать бой многократному чемпиону страны, остановившись в шаге от золотых медалей. Бессменный руководитель и основатель южноуральского клуба Михаил Накоряков во второй части эксклюзивного интервью ИА «Первое областное» вспоминает о том, как команда утверждала себя на лидирующих позициях в стране, рассуждает о роли личности в спорте, патриотизме и предательстве своих подопечных и уверяет, что его дело обязательно продолжат единомышленники и сыновья.

«Я в них душу вкладывал, а они меня предали»

— К рубежу веков «Уралочка» вышла на лидирующие позиции в стране, несколько лет подряд выиграла чемпионат России.

— К тому времени заработала и челябинская школа водного поло. Тренер Юрий Гершкович подготовил плеяду хороших и сильных ватерполисток. Среди них Софья Конух, Наталья Шепелина, Наталья Исламова, Любовь Алешинцева... Стали мы подтягивать к команде и талантливых девочек из других городов области. Так в нашей команде оказалась Татьяна Петрова из Миасса. Это и принесло свои плоды — на протяжении четырех лет «Уралочка» не проиграла ни одного матча в чемпионатах России.

— Состав той «Уралочки» был самым сильным в истории клуба?

— Возможно. Но, к сожалению, развить успех не получилось. Наших девочек стали переманивать другие клубы. В начале и середине 2000-х годов начался массовый отток наших перспективных спортсменок. Мы ежегодно стали терять их едва ли не с десяток. И в чемпионате России стали играть против наших же воспитанниц. Даже сейчас они играют в Ханты-Мансийске, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

— Кажется, вы эти события очень болезненно воспринимали.

— Конечно! А как может быть иначе? Я ж в этих девочек душу вкладывал. Работал с ними, нянчился, решал проблемы... Одной из первых таких «ласточек» стала Софья Конух, она в Северную Америку улетела. Должна была вернуться в «Уралочку», но не вернулась. Я ее пытался убедить этого не делать, говорил ей: «Зачем тебе это надо? Ты отрубаешь у меня левую руку». Увы, не уговорил. Потом уехали Пантюлина, лучший тогда игрок Европы, сестры Зубковы, Проценко, сестры Шишовы, Татьяна Петрова и еще несколько ватерполисток — это люди, которым я отдал свое сердце. Но они его разбили.

— Та же Петрова ушла тренером в «Югру» и забрала с собой 10 ватерполисток основного состава «Уралочки».

— И в самый неподходящий для этого момент. Мы в тот год играли Кубок европейских чемпионов. В Златоусте, в новеньком бассейне «Уралочка»! А тут 15 человек ушло в разные команды. У нас остались девочки 14—15 лет. Ну как ими играть? Конечно, мы стали сдавать свои позиции. Оказались даже за чертой призеров чемпионата страны, хотя всегда были в тройке лучших.

— Неужели нельзя было найти какой-то компромисс?

— Заставить игрока выступать за клуб невозможно, если он этого не хочет. Я такого принципа придерживался. Не хочешь быть в коллективе — лучше уйди, не мешай партнерам по команде.

— Некоторые из этих девушек говорили, что уезжали потому, что не могли найти с вами понимание. Мол, вы человек со сложным характером.

— Это они вам говорили тогда, когда уходили из клуба?

— Да.

— А вы сейчас возьмите у них интервью. Мне любопытно, что они вам скажут теперь. Ни одна из них не стала играть лучше. Я оборвал с ними общение. А время все расставило по своим местам.

— Обиделись на них?

— Да это назвать можно как угодно, мне все равно. Да, финансовое состояние в клубе у нас было неважное. Я все понимаю. Но не все же измеряется в деньгах. Достойную зарплату в сравнении с клубами-конкурентами мы предложить им не могли. Но выкручивались же как-то! Скажем, Евгения Проценко была устроена в граверной мастерской у моего друга, получала там в общем-то неплохие деньги. Я ей квартиру подарил. За победу на первенстве Европы девочки из сборной получили 6 машин.

За все эти годы в «Уралочке» мне удалось выпросить 10 квартир и 9 автомобилей для наших девчат. О собственном комфорте никогда не думал. Живу всю жизнь в квартире родителей жены.

— «Я за девочек пасть порву любому» — это фраза из вашего же интервью. От кого приходилось их защищать?

— Да разные ситуации были — от хулиганов, в поездках, за слова и оскорбления. Я на тренировке могу их отругать, наговорить глупостей, но в жизни они для меня золотые, самые прекрасные люди на земле. И другое отношение у меня к тем, кто бросил клуб. Я их забываю. Слышал, что некоторые из них хотели выйти со мной на контакт. Но я на него не иду. Не могу простить им предательство в тот момент, когда клуб особенно в них нуждался. Сейчас они в интервью говорят, что они любят «Уралочку», помнят о том, кто дал им путевку в жизнь. Но патриотами клуба я их никогда не назову.

— Однако, как ни крути, Софья Конух — самый лучший и титулованный спортсмен в истории клуба.

— А в чем она лучшая? Если говорить о вкладе в развитие «Уралочки», то, на мой взгляд, Эльвина Каримова сделала гораздо больше. И как спортсменка и как человек она сильнее, чем Конух. Да, Софья выиграла три Европы, призер Олимпийских игр. Но у Каримовой титулов и медалей не меньше. Причем все их она выиграла, выступая за «Уралочку».

Юлия Петрова в 21 год стала заслуженным мастером спорта. Отыграла за Златоуст 8 сезонов. А Конух... Знаешь, она могла стать легендой для «Уралочки» и всей Челябинской области. Тот же Юрий Серебренников лично предлагал ей хорошую зарплату, обещал решить другие вопросы. А он человек слова! Но она сделала другой выбор. У нее молодой человек в Киришах был, ему неплохую зарплату обещали. Вот и рванули они вместе. Сейчас в Ханты-Мансийске, развивает спорт в регионе.

— Вы интересуетесь личной жизнью девушек? Стараетесь как-то на нее влиять, помогать в решении бытовых вопросов?

— Как правило, да, но в том случае, если человек адекватный и сам делится своими переживаниями и проблемами. Помощь и поддержка может быть разной. Скажем, после окончания карьеры не все девушки смогли найти себя в жизни. Алкоголь или еще что-то там, не хотелось бы конкретизировать. Пытались им помочь, но таких людей уже невозможно исправить и направить на нужный курс. С другой стороны, рад, что многие девчата реализовали себя в других отраслях, стали успешными или состоятельными людьми — Екатерина Салимова, Алена Вылегжанина, Софья Конух, Татьяна и Юлия Петровы, Наталья Шепелина, Ольга Михеева, Юля Пыресева...

«Судьи нашу команду просто „убивали“»

— Как вы восприняли появление мощного и финансово благополучного клуба «Кинеф» с Вадимом Сомовым во главе?

— С уважением отношусь к Сомову. Здорово ведь, когда появляются такие финансово успешные люди, которые уделяют много сил, времени и внимания спорту. В Киришах создали шикарные условия для развития водного поло — прекрасный 50-метровый бассейн, тренировочная площадка, спортивный интернат, детско-юношеская спортивная школа. Весь город живет водным поло. На протяжении всех этих лет руководитель «Сургутнефтегаза» поддерживает свое детище, развивает его, находит время и выезжает с командой на еврокубки. У него хорошие отношения с международными федерациями. И я считаю, что успехи женской сборной России на чемпионатах мира и Европы — это отчасти и его заслуга.

— Но у вас ведь с ним отношения были, мягко говоря, натянутыми?

— В разные периоды времени были разные эти отношения. Хорошие в самом начале, когда он только пришел в водное поло. И сейчас нормально с ним общаемся. Открытая конфронтация стала происходить тогда, когда от нас люди стали уходить, в том числе и в «Кинеф».

— Помнится, вы открыто обвиняли в том числе и Сомова, что «Уралочку» в поединках с «Кинефом» откровенно засуживали.

— И сейчас судейство необъективное, но тогда вообще бардак был — нашу команду просто «убивали». Мы в начале 2000-х были ничем не хуже, чем «Кинеф», но нам около 6 лет просто не давали победить. Да, последние 10 лет он объективно сильнее нас был. Суперклуб сколотили, но опять же во многом из-за того, что мы потеряли многих ключевых игроков.

— Сейчас в Златоусте тоже есть своя прекрасная материально-техническая база. Это помогает удерживать перспективных спортсменок?

— Конечно! Но, повторюсь, дело не только в наличии современного бассейна. Власти в регионе оказывают нам всестороннюю поддержку. И я искренне благодарен губернатору Алексею Текслеру, президенту нашей команды, замгубернатора Ирине Гехт. Эта поддержка придает нам сил и уверенности в завтрашнем дне.

— Вы очень похожи на известного баскетбольного специалиста в Челябинске Юрия Перминова. Он тоже в 80-х годах основал клуб «Славянка», был его директором и главным тренером, идейным вдохновителем. Его не стало, а сам клуб рухнул как карточный домик. Не боитесь, что в Златоусте может случиться так же?

— А у Юрия Николаевича был свой собственный зал, условия для тренировок? У нас есть. Это и вселяет мне уверенность в том, что печальную участь баскетбольной команды из Челябинска в Златоусте не повторят. Помню, было время, когда хотели директором бассейна «Уралочка» поставить представителя местной администрации. Я им показываю на вывеску, спрашиваю: «Видите, что написано? „У-ра-лоч-ка“! Вот умру, можете ставить кого захотите. А пока я жив, буду работать и делать так, как считаю нужным».

Я привлек к работе в клубе своих детей, тренеров-единомышленников. Передам им бразды правления. И уверен, что все будет хорошо даже тогда, когда меня не будет. «Уралочка» будет жить долго и успешно. Я в этом не сомневаюсь.