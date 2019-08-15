В Златоусте состоится традиционный горный марафон

24 августа на «Таганае» пройдет «Забег за облака».

24 августа в Златоусте состоится традиционный горный марафон «Забег за Облака». Он проводится ежегодно и будет уже 24-тым по счёту. В прошлом году, несмотря на плохую погоду, на старт вышли 412 человек.

Забег соберет участников из многих городов России. Им предложат преодолеть три дистанции — 12, 30 и 42 километра с набором высот 350, 1050 и 1350 метров соответственно.

Отметим, что «Забег за облака» — один из самых старых горных марафонов в России, он проходит по живописным местам национального парка «Таганай»: гора Круглица, Белый ключ, Двуглавая сопка, Долина сказок, Откликной гребень.

Победителей и призеров забега на финише будут ждать дипломы и ценные призы. Абсолютно все участники получат памятные медали.