Шоссейный марафон в Челябинске станет традицией

Об этом заявила глава города Наталья Котова.

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22 сентября в Челябинске, несмотря на плохую погоду и раннее утро, около трех тысяч человек вышли на старт первого челябинского шоссейного марафона.

Всего трасса составляла 42,2 километра, но для массового забега была организована дистанция в 2 километра, которая пролегала через спальные микрорайоны. В связи с этим жители многоэтажек начали массово жаловаться за ранний шум за окном.

На аппаратном совещании глава города Наталья Котова отметила, что претензии от жителей услышаны, но такие мероприятия нужны Челябинску, ведь бег — самый доступный вид спорта, требующий лишь желания и подходящей обуви.

«Были нарекания со стороны жителей многоэтажек по шуму. Поэтому мы поговорили с оргкомитетом, и было решено в следующем году провести марафон в центре города. Здесь меньше жилых домов, по сравнению со спальными районами», — отметила Наталья Котова.

Также градоначальница поблагодарила всех за подготовку и участие в забеге и рассказала, что перенос его в центр города увеличит и количество участников марафона. Напомним, что самому маленькому участнику забега всего год, а самому зрелому марафонцу исполнилось 79 лет.