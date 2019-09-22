В Челябинском городском шоссейном марафоне приняли участие более двух тысяч участников

Наталья Котова поздравила участников с победой.

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В воскресение, 22 сентября, несмотря на дождливую погоду, больше двух тысяч человек вышли на улицу, чтобы пробежать марафон. Мероприятий такого масштаба в Челябинске еще не было, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В этом году Челябинский марафон вышел на принципиально новый уровень и в таком формате прошел впервые: в предыдущие годы трасса его забегов проходила по лесопарковой зоне, однако, это не позволяло включить в соревнования большое число желающих. Поэтому в этом году было принято решение об изменении трассы и прохождении марафона по городским улицам. И мы, наравне с крупнейшими мировыми столицами, провели соревнование такого высокого уровня», — отметила Наталья Котова.

Старт первого челябинского шоссейного марафона дали ровно восемь утра. Более 2200 участников из Челябинска и других городов начали свои дистанции от ледовой арены «Трактор». Самому молодому участнику марафона исполнился год, а самому зрелому 79 лет. Быстрее всех на дистанции 42,2 км, оказались жители Челябинска.