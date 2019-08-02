В Челябинске пройдет благотворительный забег

Средства, собранные на мероприятии, пойдут на лечение онкобольных детей.

Сегодня, 2 августа, в 18:00 на челябинском стадионе имени Елесиной состоится ежегодный спортивный праздник, а также благотворительный забег «Достигая цели». Мероприятия приурочены ко Дню железнодорожника.

Все деньги, которые внесли участники забега, будут перечислены в фонд помощи онкобольным детям «Искорка» на лечение Валерии Забродской, которая борется с острым лейкозом. Заявки все поданы, однако любой желающий может сделать пожертвование с помощью функции «Не бегу, но помогаю».

Для остальных участников и гостей мероприятия будут работать спортивные зоны, где можно посоревноваться в настольном теннисе, армрестлинге, перетягивании каната, баскетболе, волейболе, а также двух видах футбола.

Кроме того, будут представлены неспортивные развлечения. Помимо различных мастер-классов есть возможность отчеканить монету, сыграть в большую дженгу и другие настольные игры, а также проехаться по гоночной трассе.