Златоусту доверили провести финал Кубка России по биатлону

Состязания в спорткомплексе имени С. Ишмуратовой пройдут с 5 по 10 марта 2025 года

Союз биатлонистов России утвердил календарный план соревнований на сезон-2024/2025. Один из главных стартов доверили провести Златоусту. Здесь с 5 по 10 марта состоится шестой, финальный этап Кубка России с участием сильнейших спортсменов страны, сообщается на сайте СБР.

В феврале этого года в Златоусте прошли состязания по биатлону на Всероссийской зимней спартакиаде. Они вызвали большой интерес у жителей Челябинской области. За шесть соревновательных дней состязания по биатлону посетили около 60 тысяч южноуральцев, а практически каждая гонка собирала 12-тысячные аншлаги.

Высокий уровень организации соревнований тогда отметили руководители Союза биатлонистов России. Именно тогда посетивший состязания губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что достиг договоренности с президентом СБР Виктором Майгуновым о проведении в 2025 году финала Кубка России по биатлону.

Сегодня, 24 мая, на сайте СБР опубликован календарный план всероссийских соревнований на сезон-2024/2025. Вошел в список и Златоуст — с 5 по 10 марта здесь состоится шестой, финальный этап Кубка России по биатлону. Планируется, что спортсмены разыграют в Челябинской области шесть комплектов наград — в спринте, гонке преследования и масс-старте среди мужчин и женщин.

Вчера, 23 мая, Алексей Текслер сообщил журналистам на медиафестивале «Южный Урал. Родные», что видит большие перспективы развития биатлона в Златоусте, где есть необходимая инфраструктура для проведения состязаний самого высокого уровня.