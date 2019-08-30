В Златоусте продолжаются боксерские сборы

Спортсмены готовятся к чемпионату мира.

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Две тренировки в день. Предельная концентрация. Режим и дисциплина. Четыре состава сборной России, команды Израиля, Японии и Венесуэлы находятся в Златоусте. Там проходит заключительный сбор перед чемпионатом мира по боксу, который состоится в Екатеринбурге с 7 по 15 сентября.

«Сейчас у нас идет подготовка, боевая практика. Иностранные команды помогают нам готовиться, также мы готовимся со своими спарринг-партнерами. Атмосфера хорошая, боевая. Все готовятся к чемпионату мира. Я думаю, мы дадим хороший результат», — рассказал Андрей Замковой, капитан сборной России по боксу.

На чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге съедутся около пятисот спортсменов из 90 стран. В России последний раз подобное соревнование проходило в Москве 30 лет назад.

«Состав очень хороший: и опытные спортсмены, и молодые. Команда достойная, хотелось, чтобы везение пришло к ребятам. Постараемся, чтобы были медали. А там уже будем готовиться к Олимпийским играм», — поделился Виктор Фархутдинов, старший тренер сборной России по боксу.

Также помимо восьми спортсменов основного состава тренерский штаб принял решение создать резервный состав команды, готовый в случае необходимости подменить первых номеров в любом весе. В список входит и челябинец чемпион Европы Эдуард Абзалимов. Он будет на подстраховке Альберта Батыргазиева из Нижневартовска.

А подробнее узнать о подготовке спортсменов можно в итоговой программе «Весь спорт» в субботу, 31 августа, в 21:10 на телеканале ОТВ.